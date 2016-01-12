به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبادالله عبداللهي با حضور در برنامه «تيتر امشب» شبکه خبر اظهارداشت: ۱۲۵ ميليون نفر ساعت بدون حادثه بر روي اين فازها کار کردند.

وي با بيان اينکه با راه اندازي اين فازها حدود ۵۳ ميليون متر مکعب گاز به شبکه سراسري تزريق مي شود، گفت: از زمان راه اندازي تا امروز اين فازها حدود ۱۶.۵ ميليارد متر مکعب گاز را وارد مدارکرد.

در ادامه شعبان پور مديرعامل شرکت نفت وگاز پارس هم با حضور در اين برنامه گفت : يکي از ويژگي هاي اين طرح، استفاده از فرصت تحريم بود و موجب شد به روش‌هاي راه اندازي نوين دست يابيم.

وي با اشاره به اينکه در اجراي اين طرح کار گروهي خوبي انجام شد، افزود: برآورد هزينه اوليه اجراي اين طرح ۲ ميليارد و ۹۹۰ ميليون دلار بود و سپس با بازنگري به ۵.۵ ميليارد دلار و در مجموع ۶ ميليارد دلار قرارداد بسته شد.

شعبان پور اضافه کرد: افزايش هزينه ها در بخش خريد و تامين کالا و همچنين تحريم‌ها موجب شد که هزينه ها از برآورد اوليه بيشتر شود.

در ادامه فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص) با اشاره به اينکه براي بدست آوردن دانش فني بايد هزينه کنيم، گفت: تحريم‌ها و همچنين تورم ناگهاني، هزينه هاي اجراي اين طرح را افزايش داد.

وي تاکيد کرد: تحريم و اينکه از مهندسان ايراني استفاده کرديم و برخي کارهاي پيش بيني نشده موجب شد طرح با تاخير به بهره برداري برسد.

در ادامه شعبانپور با اشاره به سختي کار در دريا، گفت: ميدان‌هاي مشترک در طرح‌هاي پارس جنوبي در دريا قراردارد و فاصله آن تا خشکي از ۱۰۵ تا ۱۳۵ کيلومتر است.

وي با اشاره به اينکه براي يک سکو، ۱۱ حلقه چاه و ۴۶ کيلومتر حفاري شده است، گفت: براي هر چاه حدود ۳۱۰۰ متر حفاري عمودي و حدود ۲ کيلومتر حفري افقي انجام مي شود و هر جکت (چهارپايه) ۳۱۰۰ تن وزن دارد و ۱۱۵ کيلومتر طول خط لوله گاز داريم که در بستر دريا در عمق ۷۰ متري قرار دارد.

در ادامه فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص) تاکيد کرد: طراحي، اجرا و ساخت فاز هاي ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبي به‌دست مهندسان ايراني انجام شد اما حدود ۷۱ درصد تجهيزات در داخل کشور و ۲۹ درصد مربوط به ۱۴ کشور ديگر بود.

سردار عبداللهي افزود: در زمان اجراي طرح حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر و در زمان راه اندازي ۵۵۰۰ نفر اشتغال ايجاد شد و به صورت غير مستقيم تا ۵ برابر اين ميزان مشغول به کار شدند.

وی اضافه کرد: حدود ۶ هزار کيلومتر کابل کشي و ۴۰ هزار تن ساخت تجهيزات انجام شد.

در ادامه مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: ۱۶۷ هکتار مساحت پالايشگاه است و حدود ۱۳۰ هزار تن وزن کل تجهيزات آن است.

شعبانپور با بيان اينکه در کل طرح، ۱۴۹ ميليون نفر ساعت کار کرده اند، افزود: ميانگين ۴ تا ۵ هزار نفر در هر سال بر روي اين طرح کار کرده اند.

وي اضافه کرد: با احتساب نرخ‌هاي امروز و با توجه به اينکه از اين دو فاز ۵۰ ميليون متر مکعب گاز و ۷۵ هزار بشکه نفت در روز استخراج مي‌شود، سالي ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار درآمدزايي براي کشور دارد که معادل يک درصد توليد ناخالص ملي است.

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) گفت: تحريم‌ها تاثيرات مثبت هم داشت و موجب شد از توانمندي و ظرفيت داخلي استفاده کنيم و بتوانيم پالايشگاه ايراني بسازيم.

سردار عبدالهي افزود: اکنون قرارگاه خاتم الانبيا (ص) ۹ ابرپروژه را در دست اجرا دارد که از اين تعداد، ۴ طرح در حوزه وزارت نفت قرار دارد.

وي ادامه داد: ارزش اين طرح‌ها يعني آنچه که تاکنون هزينه شده ۲۵ ميليارد دلار است و ۷۵ درصد پيشرفت فيزيکي و براي تکميل آن حدود ۲.۵ ميليارد دلار نياز داريم.

سردار عبداللهي تاکيد کرد: تعهد مي کنيم در مدت يکسال و نيم اين طرح‌ها را تکميل و راه اندازي کنيم و ۳۵ تا ۴۰ ميليارد دلار در سال عايد کشور شود.

وي گفت : فازهاي ۲۲، ۲۴ و ۱۳ پارس جنوبي اکنون پيشرفت ۸۵ درصدي دارد که در صورت راه اندازي آنها ۱۱۵ تا ۱۱۷ ميليون متر مکعب به توليدات روزانه گاز اضافه مي شود.

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) افزود: اکنون ايران حدود ۴۲۰ ميليون متر مکعب گاز و قطر ۶۵۰ ميليون متر مکعب در روز از ميدان‌هاي مشترک برداشت مي کنند که اين شايسته کشور ما نيست و بايد ميزان برداشت خود را افزايش دهيم.

سردار عبداللهي ادامه داد: طرح پالايشگاه ستاره خليج فارس در زميني به مساحت ۷۰۰ هکتار در دست ساخت است که ۳۶۰ هزار بشکه ميعانات گازي توليد خواهد کرد.

وي افزود: اين طرح از نظر اندازه در خاورميانه اول و ۸۶ درصد پيشرفت دارد. سردار عبداللهي با اشاره به اينکه اين پالايشگاه ۶۰ ميليون ليتر فرآورده دارد، گفت: به زودي مرحله اول آن راه اندازي مي‌شود و توليد بنزين، گازوئيل و سوخت جت خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) گفت: در حوزه صنعت و معدن دو طرح و در حوزه راه سه طرح را دست اجرا داريم که اگر تامين مالي شود، حدود ۴۰ ميليارد دلار يعني ۱۵۰ هزار ميليارد تومان در سال براي کشور عايدي خواهد داشت.

وی با تاکيد بر اينکه نبايد در مقابل تحريم‌ها تسليم شويم، گفت: تحريم‌ها تاثير داشت اما موجب توقف کار ما نشد.