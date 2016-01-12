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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

شهدای هنرمند روح حماسه و عشق را در جوانان زنده می‌کنند

شهدای هنرمند روح حماسه و عشق را در جوانان زنده می‌کنند

مدیر گروه تولیدات تلویزیونی بسیج صدا وسیما با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره «۲۰۰ شهید هنرمند» بیان کرد که نسل جدید با الگو گرفتن از شهدا می تواند روح حماسه و عشق نسبت به میهن را زنده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا رستگاران مدیر گروه تولیدات تلویزیونی بسیج صداوسیما با اشاره به الگو گرفتن نسل امروز جامعه از شهدای هشت سال دفاع مقدس، گفت: معرفی شهیدانی که در عرصه هنر، فعالیت های زیادی داشته اند برای جامعه هنری و جوانان امروز ما می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد زیرا اینها افرادی موثر و سازنده ای بوده و  می توانند الگوی مناسبی برای جوانان ما باشند.

وی با اشاره به بخش فیلم و سینمای کنگره «۲۰۰۰ شهید هنرمند» که با عنوان «جاودانه های نور و تصویر» نامگذاری شده است، گفت: در این کنگره علاوه بر معرفی و قدردانی از خانواده های شهدا، آنها را به نسل جدید و هنرمندانمان معرفی می کنیم تا با الگو گرفتن و ادامه دادن راه آنها بتوانیم به گفتمان انقلاب اسلامی که آرمان‌ ماست نزدیک تر شویم.

حجت الاسلام رستگاران درباره هدف برگزاری این قبیل مراسم ها تصریح کرد: شهیدان هنرمند خصوصاً شهیدانی که در عرصه فیلم و سینما فعالیت داشتند و به لحاظ داشتن شخصیت هنری و معنوی برای جامعه هنری و جوانان امروز می توانند تاثیر بسزایی داشته باشند، زیرا اینها افرادی موثر بوده اند و می تواتند الگوی مناسبی برای جوانان ما باشند.

وی در ادامه از تاثیر برگزاری این همایش روی نسل جوان گفت: نسل جدید با الگو گرفتن از شهدا و فضاسازی که ایجاد می شود، می تواند روح حماسه و عشق نسبت به میهن و اسلام را زنده کند.

مدیر گروه تولیدات تلویزیونی بسیج صدا وسیما با اشاره به وجود نهادهایی که در برگزاری این کنگره همکاری می‌ کنند، عنوان کرد: همه همکاران ما در سازمان بسیج صدا و سیما به صورت تمام وقت فعال بوده و کمیته هایی را از قبیل کمیته روابط عمومی، کمیته پشتیبانی و تشریفات و کمیته پخش و پوشش رسانه ای تشکیل داده اند که در این بین وظیفه ما پوشش دادن بخش فیلم و سینمای کنگره است.

حجت الاسلام رستگاران در پایان به اسامی شهیدانی که در عرصه فیلم و سینما فعال بوده اند اشاره کرد و به معرفی شهیدانی از قبیل حسن هادی که در واحد مرکزی خبر مشغول به کار بود، شهید کریمی معیر خبرنگار و تصویربردار در هشت سال دفاع مقدس، احمد آریایی خبرنگار و گزارشگر که در جبهه ها کار ارسال گزارش خبر را بر عهده داشت و شهید مهدی فلاحت پور که در دوران دفاع مقدس در جبهه بود و بعد از جنگ برای تهیه گزارش و فیلم به لبنان رفته و در آنجا شهید شد، پرداخت.

کنگره ملی «۲۰۰۰ شهید هنرمند» از ۲۳ دی ماه لغایت ۱ بهمن ماه برگزار می شود.

کد مطلب 3022874
عطیه موذن

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