به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا رستگاران مدیر گروه تولیدات تلویزیونی بسیج صداوسیما با اشاره به الگو گرفتن نسل امروز جامعه از شهدای هشت سال دفاع مقدس، گفت: معرفی شهیدانی که در عرصه هنر، فعالیت های زیادی داشته اند برای جامعه هنری و جوانان امروز ما می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد زیرا اینها افرادی موثر و سازنده ای بوده و می توانند الگوی مناسبی برای جوانان ما باشند.

وی با اشاره به بخش فیلم و سینمای کنگره «۲۰۰۰ شهید هنرمند» که با عنوان «جاودانه های نور و تصویر» نامگذاری شده است، گفت: در این کنگره علاوه بر معرفی و قدردانی از خانواده های شهدا، آنها را به نسل جدید و هنرمندانمان معرفی می کنیم تا با الگو گرفتن و ادامه دادن راه آنها بتوانیم به گفتمان انقلاب اسلامی که آرمان‌ ماست نزدیک تر شویم.

حجت الاسلام رستگاران درباره هدف برگزاری این قبیل مراسم ها تصریح کرد: شهیدان هنرمند خصوصاً شهیدانی که در عرصه فیلم و سینما فعالیت داشتند و به لحاظ داشتن شخصیت هنری و معنوی برای جامعه هنری و جوانان امروز می توانند تاثیر بسزایی داشته باشند، زیرا اینها افرادی موثر بوده اند و می تواتند الگوی مناسبی برای جوانان ما باشند.

وی در ادامه از تاثیر برگزاری این همایش روی نسل جوان گفت: نسل جدید با الگو گرفتن از شهدا و فضاسازی که ایجاد می شود، می تواند روح حماسه و عشق نسبت به میهن و اسلام را زنده کند.

مدیر گروه تولیدات تلویزیونی بسیج صدا وسیما با اشاره به وجود نهادهایی که در برگزاری این کنگره همکاری می‌ کنند، عنوان کرد: همه همکاران ما در سازمان بسیج صدا و سیما به صورت تمام وقت فعال بوده و کمیته هایی را از قبیل کمیته روابط عمومی، کمیته پشتیبانی و تشریفات و کمیته پخش و پوشش رسانه ای تشکیل داده اند که در این بین وظیفه ما پوشش دادن بخش فیلم و سینمای کنگره است.

حجت الاسلام رستگاران در پایان به اسامی شهیدانی که در عرصه فیلم و سینما فعال بوده اند اشاره کرد و به معرفی شهیدانی از قبیل حسن هادی که در واحد مرکزی خبر مشغول به کار بود، شهید کریمی معیر خبرنگار و تصویربردار در هشت سال دفاع مقدس، احمد آریایی خبرنگار و گزارشگر که در جبهه ها کار ارسال گزارش خبر را بر عهده داشت و شهید مهدی فلاحت پور که در دوران دفاع مقدس در جبهه بود و بعد از جنگ برای تهیه گزارش و فیلم به لبنان رفته و در آنجا شهید شد، پرداخت.

کنگره ملی «۲۰۰۰ شهید هنرمند» از ۲۳ دی ماه لغایت ۱ بهمن ماه برگزار می شود.