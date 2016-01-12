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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

فراخوان ارسال پایان نامه؛

تقدیر از رساله ها و پایان نامه های مرتبط با موضوع پیشرفت

تقدیر از رساله ها و پایان نامه های مرتبط با موضوع پیشرفت

ستاد برگزاری كنگره پيشگامان پيشرفت در برگزاری نهمین کنگره از رساله ها و پايان نامه های مرتبط با موضوع پيشرفت تقدیر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در نظر دارد طبق روال کنگره های پیشین، در نهمین کنگره نیز، از رساله ها و پایان نامه های مرتبط با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (ضمن برگزاری نمایشگاه) تقدیر به عمل آورد.

علاقه مندان جهت ارائه رساله یا پایان نامه خود در این نمایشگاه می توانند به سامانه انتخاب رساله ها و پایان نامه های برتر مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.

مهلت ثبت نام جهت شرکت در این دوره از فراخوان انتخاب رساله و پایان نامه برتر حداکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین ۹۵ است.

لازم به ذکر است پس از انجام مراحل داوری از صاحبان رساله ها و پایان نامه های برتر در روز برگزاری نهمین کنگره تقدیر به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 3022875

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