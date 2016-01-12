ایران مجبور به پذیرش پیشنهاد عربستان است/ جایی بهتر از قطر نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال عربستان که از هفته گذشته جوسازی سنگینی را علیه فوتبال ایران و نبود امنیت در کشور ایران ایجاد کرده است، هر روز ادعاهای جدیدی را مطرح می‌کند تا کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای تصمیم گیری تحت فشار بگذارد.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه‌های اخیر خود تاکید کرده است که عربستانی‌ها هیچ نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا نفرستاده‌اند و جایی امن‌تر از ایران برای برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیست. کفاشیان با رد این ادعا که ایران کشور لبنان و عربستان کشور قطر را به عنوان زمین بی طرف پیشنهاد داده، اعلام کرد که زیر بار پیشنهاد بازی در زمین بی طرف نخواهد رفت.

قرار است در جلسه کنفدراسیون فوتبال آسیا که در روزهای آینده در دوحه قطر برگزار می‌شود در اینباره تصمیم گیری شود و اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا جلساتی را برای بررسی این موضوع داشته باشند.

در آستانه این جلسات، روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان در گزارشی مدعی شد که فدراسیون فوتبال ایران چاره‌ای جز پذیرش تصمیم فدراسیون عربستان برای بازی در کشور قطر ندارد چرا که تمام کشورهایی که ایران مدنظر دارد، از شرایط میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا محروم هستند.

این روزنامه نوشته است: « روزنامه الشرق کسب اطلاع کرد که به خاطر مسائل پیش آمده و مشکلاتی که پیش رو دارد مجبور به پذیرش پیشنهاد عربستان است. طبق اطلاعات به دست آمده، «احمد خمیس» دبیر فدراسیون فوتبال عربستان یکی از افرادی است که در جلسه کنفدراسیون فوتبال آسیا در دوحه حضور خواهد داشت.»

در ادامه این گزارش به تمام گزینه‌هایی که ایران می‌تواند به عنوان زمین بی طرف معرفی کند اشاره شده و آمده است: « ازبکستان به خاطر حضور باشگاه‌هایش در لیگ قهرمانان آسیا قادر به میزبانی از باشگاه‌های ایران نیست. سوریه به خاطر نبود امنیت نمی‌تواند مسابقات برگزار کند و لبنان هم زمین‌های فوتبال مناسبی ندارد. همچنین پرواز مستقیم از تهران به اردن هم کم است.»

این روزنامه به پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازی در مسقط عمان هم اشاره کرده است: «کنفدراسیون فوتبال آسیا کشور عمان را پیشنهاد داده است ولی واقعیت این است که استادیوم‌های این کشور استانداردهای برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را ندارد. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال عربستان کشور قطر را برای میزبانی مسابقات به عنوان زمین بی طرف پیشنهاد داده است که به نظر می‌رسد با این وضعیت ایران مجبور به پذیرش این پیشنهاد باشد.»