ایوب بهتاج در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر تمامی سالنهای دولتی تا ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه برای بانوان ارائه خدمت میکنند.
وی افزود: سالنهای بخش خصوصی اما میتوانند بهصورت یکسره صرفاً در حوزه بانوان فعال شوند و در این خصوص ما منعی ایجاد نکردیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تأکید کرد: درعینحال باشگاه ورزشی حجاب واقع در شهرک آزادی نیز تا ساعت ۱۸ عصر آماده ارائه خدمت به بانوان است.
بهتاج در خصوص اعتراض برخی بانوان شاغل در ساعات در نظر گرفته شده باشگاهها برای ورزش بانوان، ادامه داد: ما در خصوص باشگاههای خصوصی ساعات کاری را به خود آنها واگذار کردیم.
وی افزود: بهغیراز ساعاتی که عنوان شد استقبال چندانی صورت نمیگیرد و خود بانوان به ساعات صبح تا بعدازظهر بیشتر رغبت دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان به برنامهریزی نظارت بر باشگاهها اشاره کرد و متذکر شد: قرار است سالانه حداقل دو بازدید از باشگاهها داشته باشیم.
بهتاج افزود: ازجمله موارد بازدید تجویز یا خریدوفروش داروهای مختلف به بهانه زیبایی و لاغری و تناسباندام است که به منع قانونی داشته و با باشگاه متخلف برخورد میشود.
وی خواستار مراقبت شهروندان و بانوان در مصرف چنین داروهایی شد و تأکید کرد: درصورتیکه گزارشی در این خصوص به دست ما برسد با فرد خاطی برخورد میکنیم.
