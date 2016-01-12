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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳

معاون گردشگری منطقه آزاد قشم اعلام کرد:

جدال هیجان‌انگیز آفرود سواران کشور در پیست طبیعی سافاری قشم

جدال هیجان‌انگیز آفرود سواران کشور در پیست طبیعی سافاری قشم

قشم - معاون فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد قشم گفت: آفرود سواران کشور روز پنجشنبه جدال هیجان انگیزی را در بزرگترین پیست طبیعی سافاری کشور در قشم به نمایش می گذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، مسعود کرباسچی افزود: پیست طبیعی سافاری قشم در زمینی به مساحت ۳۳۲ هکتار با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به طور رسمی افتتاح می شود.

وی با اعلام اینکه همه ایرانیان می توانند از پیست سافاری قشم استفاده کنند، گفت: بطورحتم نوروز امسال شاهد شور و هیجان آفرود سواران کشور در سفر به جزیره قشم خواهیم بود. هفتمین دوره مسابقات آفرود در قشم با حضور ورزشکارانی از استان های تهران، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان، قزوین، همدان، البرز، هرمزگان و جزیره قشم برگزار می شود.

وی گفت: پیست شترسواری و اسب دوانی روستای گورزین قشم نیز با هدف تقویت حوزه گردشگری این جزیره تا پایان امسال افتتاح و به بهره برداری می رسد.

کرباسچی با اعلام اینکه بزرگترین پیست سافاری کشور با هدف برگزاری مسابقات اتومبیلرانی، ورزش های هوانوردی و موتورسورای در قشم آماده شده است، گفت: برگزاری مسابقات آفرود، شترسواری و اسب دوانی در سطح کشوری، منطقه ای و بین المللی موجب افزایش سفرها و تقویت حوزه اقتصادی در منطقه آزاد قشم می شود.

کد مطلب 3022886

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