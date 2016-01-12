به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، مسعود کرباسچی افزود: پیست طبیعی سافاری قشم در زمینی به مساحت ۳۳۲ هکتار با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به طور رسمی افتتاح می شود.

وی با اعلام اینکه همه ایرانیان می توانند از پیست سافاری قشم استفاده کنند، گفت: بطورحتم نوروز امسال شاهد شور و هیجان آفرود سواران کشور در سفر به جزیره قشم خواهیم بود. هفتمین دوره مسابقات آفرود در قشم با حضور ورزشکارانی از استان های تهران، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان، قزوین، همدان، البرز، هرمزگان و جزیره قشم برگزار می شود.

وی گفت: پیست شترسواری و اسب دوانی روستای گورزین قشم نیز با هدف تقویت حوزه گردشگری این جزیره تا پایان امسال افتتاح و به بهره برداری می رسد.

کرباسچی با اعلام اینکه بزرگترین پیست سافاری کشور با هدف برگزاری مسابقات اتومبیلرانی، ورزش های هوانوردی و موتورسورای در قشم آماده شده است، گفت: برگزاری مسابقات آفرود، شترسواری و اسب دوانی در سطح کشوری، منطقه ای و بین المللی موجب افزایش سفرها و تقویت حوزه اقتصادی در منطقه آزاد قشم می شود.