ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت صنعت و معدن در استان زنجان اشاره کرد و با بیان اینکه یک هزار و ۲۵۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در استان فعال است، افزود: ۳۸ هزار نفر در این تعداد واحد صنعتی مشغول بهکار هستند.
وی اظهار کرد: حجم سرمایهگذاری صورت گرفته در واحدهای صنعتی استان زنجان با احتساب سطح سرمایهگذاری انجامشده در زمان احداث کارخانه سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: با توجه به اینکه بلاتکلیفی در بحث توافق هستهای که از تیرماه تا آذرماه در کشور حاکم بود این امر خود در امر اقتصاد هم به عینه قابلمشاهده بوده است و با حل مسئله پرونده هسته ای و رفع موانع تحریم در آینده اقتصاد رونق خواهد گرفت.
فغفوری تأکید کرد: با توجه به تمهیدات دولت تدبیر و امید سرمایهگذاری طی دو سال اخیر در استان زنجان افزایشیافته است.
وی افزود: از مهرماه سال ۹۲ تاکنون میزان سرمایهگذاری جوازهای صادرشده در استان زنجان ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جواز تأسیس صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: مشکل اعتبار بخش مهمی مشکل نقدینگی واحدها حل میشود.
فغفوری بابیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی در استان زنجان مشکل نقدینگی دارند، افزود: طی ۹ ماه سال جاری دو هزار و ۵۴۱ جواز تأسیس در استان صادرشده که با راهاندازی آنها برای بیش از ۷۵ هزار و ۶۸۲ نفر فراهم خواهد شد.
وی در خاتمه تصریح کرد: خوشبختانه با شناسایی واحدهای مشکلدار، مشکل نقدینگی آنها رفع میشود.
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