جزئیات ماجرای خروج مهدی هاشمی از زندان اوین

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته وکیل مهدی هاشمی اعلام کرد که موکلش به دلیل داشتن یک غده برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شده در حالی که ماجرا چیز دیگری بود. یک منبع قضایی اعلام کرده است که مهدی هاشمی در بازی والیبال که در زندان برگزار شده از ناحیه پا دچار مصدومیت شده است و پس از انتقال مهدی هاشمی به درمانگاه بیمارستان زندان اوین و معاینات اولیه وی از دکتر معالج درخواست می‌کند پایش را آتل ببندد و آن را گچ نگیرد.

در هنگام مراجعه مهدی هاشمی به درمانگاه بیمارستان زندان اوین وی مستنداتی از یک بیماری پیشین ارائه و خواستار اعزام به بیمارستانی خارج از زندان می‌شود. با موافقت مقام قضایی با معاینه مهدی هاشمی در خارج از زندان وی به بیمارستانی منتقل و در معاینات مشکوک به ابتلا به بیماری پروستات تشخیص داده می شود.