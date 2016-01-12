رشد غزل خراسان شمالی مدیون مرحوم استاد شریفی است

به گزارش خبرنگار مهر، شاعر و نویسنده شیروانی و موسس انجمن ادبی اندیشه شریف که شامگاه شنبه ۲۰ دی ماه جاری و در سن ۸۰ سالگی دار فانی را وداع گفت، از شعرای بنام استان خراسان شمالی بود.

مرحوم استاد شریفی در سال ۱۳۱۴ شمسی در شهرستان شیروان و درخانواده ای اهل ادب و فرهنگ پا به جهان گشود و در سن ۱۱ سالگی مشق شعر را آغاز کرد.

براساس شواهد و مستندات موجود اشعار این استاد گرانمایه از ۵۵ سال پیش تا کنون درمطبوعات و بیش از۳۰ نشریه قدیم و جدید، به چاپ رسیده است.

پیشکسوت برجسته شعر و ادب خراسان شمالی در زمان حیاتش چندین بار از سوی اساتید بزرگی چون شفیعی کدکنی نویسنده و شاعر معاصر ایران مورد تقدیر قرار گرفته است

شماری از شاگردان مرحوم شریفی

مرحوم شریفی که مدت۳۰ سال مدیریت انجمن ادبی اندیشه شریف شیروان را برعهده داشت، در بیش از نیم قرن شاگردان موفق و صاحب نام و کتاب را به جامعه فرهنگی ایران تقدیم کرده که می‌توان به شعرا و دارندگان آثاری چون، دکتر علی طلوعی مدیرکل فعلی صدا و سیمای مرکز گیلان و محمد قاسم زاده(هیوا مسیح)، خانم اعظم ثابتی، شجاع روشن، حسن روشان، سمیه حسن زاده و احمد علی نیا، سخایی و خانم کوهی اشاره کرد.

شعرهای این شاعر گرانمایه در سال‌های قبل از انقلاب در کنار اشعار فریدون مشیری، آزاد، نادر نادرپور و ...در سال‌های پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۲در بیش از ۱۰ مجموعه شعر در مجله‌های گوناگون و نامدار شعر و در کنار شعر شاعران دیگر به چاپ رسیده است.

همچنین گزیده اشعار مرحوم استاد شریفی در قالب‌های نو، غزل و رباعی در سه جلد کتاب به نام‌های «عطش سبز شدن»، «عطری به رنگ سرخ گل ناز» و «باید به گل مجال تنفس داد» به چاپ رسیده است.

اشعار این استاد گرانمایه از ۵۵ سال پیش تا کنون درمطبوعات و بیش از۳۰ نشریه قدیم و جدید، به چاپ رسیده است

این شاعرغزل سرا، بارها مورد تجلیل مراکز فرهنگی و دانشگاهی و جشنواره‌ها قرار گرفته است.

عشق استاد شریفی به هنر خوشنویسی

علی رحیمی یکی از اساتید هنر خوشنویسی خراسان شمالی در مورد مرحوم استاد شریفی می‌گوید: رشد غزل خراسان شمالی مدیون فعالیت‌های استاد شریفی است که بیش از ۳۰ سال در انجمن ادبی به تربیت شاگردان پرداخت، که شاگردان وی نیز هم اکنون در سطح کشور صاحب آثار ارزشمندی هستند.

رحیمی می‌گوید: استاد شریفی به هنر خوشنویسی عشق می‌ورزید و مدتی در انجمن خوشنویسان شیروان نیز به فعالیت خوشنویسی مشغول بود.

نامگذاری یکی از معابر شیروان به نام مرحوم شریفی

اسماعیل حسین پور نیز در مورد این پیشکسوت برجسته شعر و ادب استان، با اشاره به سابقه بیش از نیم قرن فعالیت در زمینه شعر می‌گوید: مرحوم شریفی در زمان حیاتش چندین بار از سوی اساتید بزرگی چون شفیعی کدکنی نویسنده و شاعر معاصر ایران مورد تقدیر قرار گرفته است.

عضو شورای شهر شیروان افزود: اردیبهشت ماه امسال همایش نکوداشت مرحوم شریفی به منظور تجلیل از خدمات فرهنگی و ادبی وی در شیروان برگزار و یکی از معابر این شهر به نام وی نامگذاری شد.

این شاعر کم ادعای خطه خراسان شمالی در سال‌های پایانی عمر با برکتش مدتی را در بستر بیماری به سر برد وعاقبت در شامگاه ۲۰دی ماه ۹۴چشم ازجهان فروبست و به دیار باقی شتافت.

یاد و خاطره این شاعر عزیز گرامی باد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان شیروان دومین شهر بزرگ خراسان شمالی با جمعیتی بالغ بر ۱۵۷ هزار نفر در ۶۰ کیلومتری جاده آسیایی بجنورد به مشهد مقدس قرار دارد.