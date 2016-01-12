به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال ۹۴ تا پايان آذر، ۴۶ هزار و ۴۴۴ پاياننامه و ۴۶ هزار و ۱۳۸ پروپوزال، در پایگاه ثبت اطلاعات پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی کشور در وبسايت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران به ثبت رسیده است.
این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۳۷ هزار ۵۱۸ پایاننامه و ۲۹ هزار ۳۶ پروپوزال در این پایگاه ثبت شده است.
از میان پایاننامهها و پروپوزالهای ثبت شده توسط دانشجویان، ۳۲ هزار و ۸۸۵ پایاننامه و ۱۲ هزار و ۲۴۲ پروپوزال توسط دانشگاهها تایید شده است.
با افزوده شدن این تعداد پایاننامه در ۹ ماه نخست سال جاری، تعداد پایاننامههای ثبت شده در پایگاه ثبت ایرانداک، به بیش از ۲۵۳ هزار عنوان پایاننامه رسید.
همچنین، در اين بازه زمانی، بیشترین پایاننامههای تایید شده در این پایگاه مربوط به گروه علوم انسانی با ۱۴ هزار و ۲۲۷ رکورد و پس از آن به ترتیب گروه فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، هنر و علوم پزشکي است.
بیش از ۹۲ درصد پایاننامههای تایید شده توسط دانشگاهها در مقطع کارشناسی ارشد و مابقی مربوط به مقطع دکترا بوده است.
در حال حاضر پایاننامههایی از ۵۷۵ دانشگاه در این پایگاه به ثبت رسیده و ۳۸۸ دانشگاه، اطلاعات پایاننامه های دانشجویان خود را تایید میکنند.
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