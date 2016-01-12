عملیات بیولوژیک در ۴۴۰ هکتار از حوزه آبخیز استان سمنان آغاز شد

محمد هادی نوچه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه اعتبارات لازم به منظور اجرای عملیات بیولوژیک در سطح ۴۴۰ هکتار با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ میلیون ریال اختصاص یافته که با تخصیص اعتبار این عملیات با جدیت آغاز شده است.

وی تصریح کرد: به دلیل آغاز فصل سرما و یخ‌بندان در حوزه های محل اجرای عملیات بیولوژیک تدابیری اندیشیده شده که عملیات مذکور در حداقل زمان ممکن به انجام برسد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: این عملیات اجرایی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و از اعتبارات ملی استان به اجرا در خواهد آمد که امید آن می‌رود با توجه به بارندگی‌های نسبتاً خوبی که اخیراً و در سال جدید مشاهده می‌شود، بتوان روند سیر نزولی خشکسالی مراتع را کندتر کرده و علاوه بر این موضوع نسبت به احیای مراتع در حوزه های آبخیز نیز گامی مثبت برداشته شود.