مخالفت کنگره آمریکا با فروش جنگنده «اف ۱۶» به اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، از طرف ارگانهای قانونگذار آمریکایی دلایلی در مورد فروش جنگنده های «اف ۱۶» به کنگره آمریکا ارایه شده است که با توجه به این دلایل و مستندات پروسه تحویل جنگنده های «اف ۱۶» به پاکستان با تاخیر مواجه خواهد شد.

مجلس سنای آمریکا نیز در هشداری به دولت اوباما تاکید داشته است که فروش جنگنده های «اف ۱۶» به پاکستان متوقف شود. اما دولت اوباما با فشار به سازمانهای قانونگذار از می تواند از مانع تراشی فروش جنگنده ها جلوگیری به عمل آورد.

در اجلاس اخیر کنگره آمریکا سوالات زیادی در مورد فروش جنگنده «اف ۱۶» به پاکستان مطرح شده است. پاکستان معتقد است کنگره آمریکا با توجه به اطلاعات سازمانهای قانونگذار از فروش جنگنده های «اف ۱۶» به پاکستان جلوگیری می کند.

لازم به ذکر است در سفر ماه اکتبر «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به آمریکا دولت اوباما کنگره را از فروش جنگنده های «اف ۱۶» به پاکستان آگاه ساخته بود و «راحیل شریف» فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان نیز با مقامات سیاسی و نظامی واشنگتن دیدار و گفتگو انجام داده نظر مساعد آنها را در این مورد جلب نموده بود.