سه هزار تبعه غیرمجاز درمرزها دستگیر شدند/بازداشت۱۷۱ متجاوز مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی میرشمسی صبح سه شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات ستاد فرماندهی دریابانی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: سه معیار رعایت تقوا و پرهیزکاری، نظم و انضباط و اطاعت پذیری از فرماندهی کل قوا و سلسله مراتبط فرماندهی در دریابانی هرمزگان مشخص شده است.

وی با بیان اینکه اصلی ترین اولویت دریابانی ایجاد و حفظ امنیت در مرزها است، عنوان کرد: ایجاد و حفظ امنیت دریانوردی، ایجاد و حفظ امنیت برای ساحل نشینان، مبارزه با ورود انواع قاچاق و مبارزه با گروههای معاند، تکفیری ها، داعشی ها و کسانی که قصد تعدی به کشور را داشته باشند از اولویت های دریابانی و مرزبانی استان هرمزگان است.

میرشمسی با بیان اینکه به دنبال افزایش سیستم اطلاعاتی دریابانی هستیم، خاطرنشان کرد: از این سعی شده به جای درگیری با مردم و میارزه با قاچاقچیان خرد به سمت برخورد و مبارزه با قاچاقچیان کلان خواهیم رفت.

فرمانده دریابانی هرمزگان در تشریح عملکرد ۹ ماهه امسال بیان داشت: طی سال جاری ۹ هزار و ۴۶۴ مورد گشت زنی دریایی داشته ایم.

وی عنوان کرد: در سال جاری ۱۷۱ نفر از متجاوزان مرزی که حریم مرزها را رعایت نکرده اند دستگیر شده اند که نسبت به سال قبل پنج درصد کاهش داشته ایم. بیشتر دستگیرشدگان از کشورهای عمان، قطر و امارات بوده اند که شناورهای آنان وارد مرزها شده اند.

سرهنگ میرشمسی خاطرنشان کرد: در مدت ۹ ماهه امسال سه هزار اتباع بیگانه که قصد ورود غیرقانونی به کشور را دتشته انددستگیر شده اند. طی همین مدت ۲۴ قبضه اسلحه کشف شد.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد مواد مخدر ورودی به استان از طریق دریا انجام می شود، افزود: سه تن و ۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است، پنج درصد کاهش ورود انواع مواد مخدر به استان داشته ایم.

به گفته وی، پنج هزار دستگاه انواع تجهیزات ماهواره ای کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳ درصد افزایش داشته ایم، مشروبات الکلی ۲۴ درصد کاهش یافته است.

سرهنگ میرشمسی گفت: یک میلیون و ۳۶۰ هزار لیتر قاچاق سوخت در دریا کشف شد که شاهد کاهش ۹۱ درصدی کشف بوده ایم.

وی افزود: ۲۰ هزار کیلوگرم فرآورده های شیلاتی طی ۹ ماهه امسال کشف شد، ۳۶ درصد کاهش یافته است.