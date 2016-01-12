جشنواره موسیقی فجر بهمن ماه در زنجان برگزار می شود

ناصر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری نهمین جشنواره شعروقصه در استان اشاره کرد و افزود: این جشنواره قبل از دهه فجر با مشارکت علاقهمندان به شعر و ادب برگزار میشود و اختتامیه این جشنواره هشتم بهمن ماه است.
وی گفت : در اوایل دهه فجر سومین جشنواره موسیقی آوای امید در دو بخش گروه نوازی و تکنوازی را به مدت یک هفته داریم و برنامه ملی حضرت زینب شکوه شکیبایی را در ۲۰ تا ۲۱ بهمن در چهار بخش شعر، مقاله، داستان و دل نوشته به دو زبان ترکی و آذری در استان برگزار میشود.
وی افزود: جشنواره موسیقی فجر نیز از ۱۲ تا ۲۱ بهمن در دو بخش تکنوازی و گروه نوازی در سبکهای پاپ، سنتی و عاشیقی بانواها و سازهای مختلف در سه گروه سنی برگزاری میشود.
مقدم اظهار کرد: همزمان با جشنواره فیلم فجر برخی فیلم های این جشنواره در استان زنجان نیز اکران شود.
وی تصریح کرد: باوجود توانایی و پتانسیل بالای استان در حوزه فرهنگ و هنر، فعالان این عرصه درزمینه فضای هنری با چالش و مشکل شدید مواجه هستند.
مقدم گفت: توجه به توسعه فضاهای فرهنگی در استان زنجان انگیزه جوانان را برای حضور در حوزه فرهنگی بیشتر میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به وضعیت موسیقی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: حوزه موسیقی در استان نسبت به گذشته بهتر شده است و استقبال مردم از جشنواره موسیقی نسبت به گذشته بهتر شده است.
مقدم گفت: در دولت تدبیر زیرساختهای لازم برای برگزاری موسیقی در استان فراهمشده و مردم هم استقبال خوبی دارند.
وی به وضعیت موسیقی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: وضعیت حوزه موسیقی در استان زنجان نسبت به گذشته بهتر و مطلوبتر شده است.
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