جشنواره موسیقی فجر بهمن ماه در زنجان برگزار می شود

ناصر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری نهمین جشنواره شعروقصه در استان اشاره کرد و افزود: این جشنواره قبل از دهه فجر با مشارکت علاقه‌مندان به شعر و ادب برگزار می‌شود و اختتامیه این جشنواره هشتم بهمن ماه است.

وی گفت : در اوایل دهه فجر سومین جشنواره موسیقی آوای امید در دو بخش گروه نوازی و تک‌نوازی را به مدت یک هفته داریم و برنامه ملی حضرت زینب شکوه شکیبایی را در ۲۰ تا ۲۱ بهمن در چهار بخش شعر، مقاله، داستان و دل نوشته به دو زبان ترکی و آذری در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: جشنواره موسیقی فجر نیز از ۱۲ تا ۲۱ بهمن در دو بخش تک‌نوازی و گروه نوازی در سبک‌های پاپ، سنتی و عاشیقی بانواها و سازهای مختلف در سه گروه سنی برگزاری می‌شود.

مقدم اظهار کرد: همزمان با جشنواره فیلم فجر برخی فیلم های این جشنواره در استان زنجان نیز اکران شود.

وی تصریح کرد: باوجود توانایی و پتانسیل بالای استان در حوزه فرهنگ و هنر، فعالان این عرصه درزمینه فضای هنری با چالش و مشکل شدید مواجه هستند.

مقدم گفت: توجه به توسعه فضاهای فرهنگی در استان زنجان انگیزه جوانان را برای حضور در حوزه فرهنگی بیشتر می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به وضعیت موسیقی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: حوزه موسیقی در استان نسبت به گذشته بهتر شده است و استقبال مردم از جشنواره موسیقی نسبت به گذشته بهتر شده است.

مقدم گفت: در دولت تدبیر زیرساخت‌های لازم برای برگزاری موسیقی در استان فراهم‌شده و مردم هم استقبال خوبی دارند.

وی به وضعیت موسیقی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: وضعیت حوزه موسیقی در استان زنجان نسبت به گذشته بهتر و مطلوب‌تر شده است.