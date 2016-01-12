روز سخت صدرنشین در زمین متین ورامین/ قرعه آسان برای سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم دور برگشت لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه با برگزاری شش دیدار در شهرهای زاهدان، مشهد، تهران، اردکان، بندرعباس و ورامین پیگیری خواهد شد. تیم شهرداری ارومیه که با ۴۰ امتیاز، ۱۳ برد و یک دیدار بیشتر در صدر جدول لیگ برتر والیبال قرار دارد، این هفته در ورامین به مصاف متین صالحین این شهر خواهد رفت، دیداری که برد در آن برای دو تیم اهمیت زیادی دارد.

متین با ۲۸ امتیاز رتبه چهارمی را دارد و در صورت شکست احتمال سقوط یک پله ای خواهد داشت. دیدار رفت دو تیم ۳ بر ۲ به سود ورامین در ارومیه به پایان رسید و شاگردان جهانگیر سیدعباسی برای جبران این شکست و تداوم صدرنشینی به ورامین می آیند.

تیم گوهر کویر زاهدان در یکی دیگر از دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر در حالی میزبان بانک سرمایه در سالن استانداری زاهدان خواهد بود که شاگردان مصطفی کارخانه سرمربی بانک سرمایه با ۳۸ امتیاز از ۱۳ برد در رتبه دوم جدول قرار دارند. بانکی ها در این مسابقه مهدی مهدوی کاپیتان خود و محمد موسوی و علیرضا مباشری را به دلیل حکم انضباطی همراه نخواهند داشت.

نماینده زاهدان در صورت پذیرش شکست برابر بانک سرمایه دیگر امید به راهیابی به جمع هشت تیم برتر را از دست خواهد داد، زیرا این تیم در حال حاضر منفی دو امتیاز است و در شش هفته آینده این رقابتها امکان کسب رتبه هشتم جدول را نخواهد داشت.

خانه والیبال تهران از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه میزبان نخستین دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال خواهد بود که پیکان تهران به مصاف کاله مازندران می رود. پیکان با ۳۴ امتیاز و ۱۲ برد در رتبه سوم جدول است و کاله با ۲۳ امتیاز از هفت برد در رتبه هفتم جدول قرار دارند. دیدار رفت دو تیم سه بر صفر به سود پیکان در سالن پیامبر اعظم (ص) شهر آمل برگزار شد و پیکان در صورت ناکامی در این مسابقه جایگاهش در جدول تغییری نخواهد کرد، اما کاله در صورت پذیرش شکست احتمال سقوط یک رتبه ای خواهد داشت.

نود و پنجمین مسابقه لیگ برتر والیبال امسال در سالن فجر بندرعباس برگزار می شود و تیم های آلومینیوم المهدی بندرعباس و بازرگانی جواهری گنبد به مصاف یکدیگر می روند. دیدار رفت دو تیم سه بر دو به سود گنبدی ها به پایان رسید و المهدی انگیزه زیادی برای جبران این ناکامی در شهر بندرعباس خواهد داشت. بازرگانی و آلومینیوم با ۱۴ و ۱۰ امتیاز در رتبه های دهم و یازدهم جدول قرار دارند و بازرگانی در صورت شکست جایگاهش تغییر نخواهد کرد اما اگر پیروز شود امکان صعود یک پله ای خواهد داشت.

تیم والیبال آرمان ورزشی اردکان در یکی دیگر از مسابقات این هفته لیگ برتر که در سالن آیت الله خاتمی شهر اردکان برگزار می شود، میزبان شهرداری تبریز خواهد بود. تبریزی ها در مسابقه رفت سه بر دو فاتح میدان بودند و آرمان برای قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر نیاز مبرم به سه امتیاز این مسابقه دارد. در حال حاضر آرمان برای حضور در جمع پلی آفی ها و شهرداری تبریز برای قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر جدول با حریفان مبارزه می کنند بنابر این دو تیم انگیزه کافی برای پیروزی در این مسابقه خواهد داشت. شهرداری تبریز با ۲۶ امتیاز در رتبه پنجم و آرمان با ۱۶ امتیاز در جایگاه نهم است.

نارنجی پوشان سایپا در آخرین مسابقه هفته ششم لیگ برتر والیبال در سالن مهران مشهد میهمان ثامن الحجج خراسان هستند. ثامن با ۲۴ و سایپا با ۲۰ امتیاز در جایگاه های ششم و هشتم جدول لیگ برتر والیبال قرار دارند. شاگردان جبار قوچان نژاد سرمربی ثامن الحجج خراسان در دیدار رفت که ۲۴ آبان ماه در خانه والیبال تهران برگزار شد، سه بر صفر سایپا را شکست داد.



برنامه کامل هفته شانزدهم لیگ برتر مردان به شرح زیر است:



* گوهر کویر زاهدان - بانک سرمایه، سالن استانداری، ساعت ۱۷

* ثامن الحجج خراسان - سایپا تهران، سالن مهران، ساعت ۱۷

* پیکان تهران - کاله مازندران، خانه والیبال، ساعت ۱۵:۳۰

* آرمان ورزشی اردکان - شهرداری تبریز، سالن آیت الله خاتمی، ساعت ۱۷

* آلومینیوم المهدی هرمزگان - بازرگانی جواهری گنبد، سالن فجر، ساعت ۱۷

* متین صالحین ورامین - شهرداری ارومیه، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۷