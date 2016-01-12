مریم جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر قرارباشد ناتوی فرهنگی را در جامعه تحت الشعاع فرامین اسلامی قرار دهیم و شاهد جامعهای سالم بافضای بهنجار از نظر پوشش و کنش باشیم و تردد مانکنهای زنده که عملاً نمایندگان الگوی فرهنگ ناملموس بیگانه هستند را به حداقل برسانیم لازم است جایگزینهای قدرتمند و به روز را مطابق با ذائقه فرهنگی و جغرافیای زمان وفکر اقشار مختلف تعریف کنیم.
وی مد را یک پدیده اجتماعی که افراد جامعه را با یکدیگر همرنگ میکند و دردراز مدت نمادی از فرهنگ عامه اجتماع انسانی را به نمایش میگذارد، دانست و بیان داشت: هرگاه صحبت از مد میشود اغلب پیامدهای منفی آن پررنگ جلوه میکند در حالی که مد دارای مزایای فرهنگی ماندگاری میتواند باشد.
وی بر لزوم حمایت از طراحان لباسهای متنوع، متأثر از فرهنگ واصول ایرانی واسلامی تاکید کرد و گفت: این روش یکی از بهترین ابزارهای عمیق و قابل رقابت برای نیل به این هدف است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره و اضافه کرد: به فرموده مقام معظم رهبری مد و تنوع بد نیست اما اگر قبله نمای آن اروپا باشد بد است.
وی تصریح کرد: بنابراین در هزاره جدید با رواج و تکثر مدگرایی بویژه در بین نسل جوان که مخاطبین خاص عرضه انواع مدهای رنگارنگ و بعضاً غیر قابل قبول هستند، ضروری است با همان سلاح فرهنگی یعنی مدهای مقبول جامعه اسلامی با این اپیدمی نگران کننده مقابله کرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران بیان داشت: ایجادنمایشگاهها و جشنوارههای مد ولباس با هدف رواج الگوهای اسلامی بویژه بین دختران جوان، حمایت از طراحان لباس و پوشش را نیز در بر خواهد داشت که تاکنون چنددوره از آن در استان با حمایت اداره کل بانوان استانداری برگزار شده است.
وی افزود: متاسفانه این جشنوارهها تاکنون از حمایت کافی برخوردار نبوده. اما ما تا نیل به هدف که همانا تغییر مثبت چهره پوشش انسانی بانوان استان ولایتمدارماست کوتاهی نخواهیم کرد.
جمشیدی عنوان کرد: ازاصحاب رسانه انتظار میرود در انعکاس پیامدهای سازنده برگزاری چنین نمایشگاههای همکاری صادقانه داشته باشند و امیدوارم با برداشتن تابوی حمایت از دست اندرکاران توانمند زن استان مازندران شاهد فصلی نو در استراتژی فکری وانتخابهای بانوان استان و پاسخگوی سربلند نسل فردا باشیم زیرا مازندران استانی که با برخورداری از اصالت و غنای تاریخی و فرهنگی همیشه حماسهساز بوده و شایسته بهترینهاست.
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