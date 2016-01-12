ظرفیت باغ موزه دفاع مقدس استان سمنان معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری بعدازظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس استان سمنان در خلال بازدید از باغ موزه دفاع مقدس این استان، ضمن اشاره به ظرفیت ایجاد شده فرهنگی با ساخت این باغ موزه، بیان داشت: بهره گیری از ظرفیت های استان در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت با بهره برداری از باغ موزه دفاع مقدس و بهره گیری از ظرفیت شبکه تبلیغ بیش از پیش انسجام خواهد یافت.

وی افزود: از سوی دیگر اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز آمادگی دارد تا با بهره گیری از تمام ظرفیت های خود شامل شبکه تبلیغ، کانون مداحان، کانون های فرهنگی مذهبی، ائمه جماعات، روحانیان و مبلغان، بانوان فرهیخته، تبیان و رسانه های دیجیتال و تشکل های مذهبی، در زمینه بهره برداری فرهنگی از فرهنگ دفاع مقدس، اداره کل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس را یاری کند.

مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان منتقل شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، با تاکید بر ضرورت هماهنگ بودن دستگاه های اجرایی و فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام، گفت: امروزه دشمنان ما که از ضربه رساندن به انقلاب اسلامی از راه نظامی مایوس شده اند، به دنبال تهاجم فرهنگی به ویژه در بین نسل جوان و آینده ساز ایران اسلامی هستند لذا باید در برابر این تهاجم ایستاد، که ترویج و نشر ارزش های دفاع مقدس یکی از راه های مقابله محسوب می شود.

شکری با بیان اینکه دفاع مقدس و فرهنگ ایثار نیازمند تبلیغ است، بیان داشت: شهدای ما نیازمند تبلیغ نیستند چرا که با انتخاب راهی آسمانی برای همیشه جاویدان شدند اما مسئولان فرهنگی استان می بایست در راستای انتقال مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان اهتمام ویژه ای داشته باشند که استفاده از شبکه تبلیغی یکی از راه های این اشاعه فرهنگی است.

وی ادامه داد: امروز هر میزان بتوانیم جوانان و نوجوانان ایران اسلامی را بیشتر به سمت مفاهیم معنوی چون دفاع مقدس، فرایض دینی، قرآن و اهل بیت(ع)، سیره علما و فضلا، حجاب و عفاف، مسجد و ... سوق دهیم، به همان میزان دشمنان اسلام در اجرای تهدیداتشان نا موفق خواهند بود و در راستای اجرای این مهم، چه مکانی بهتر از باغ موزه دفاع مقدس که امیدواریم با اهتمام ویژه مسئولان استانی به زودی به بهره برداری برسد.

فرهنگ دفاع در جامعه گسترش یابد

مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان سمنان نیز در این دیدار ضمن اشاره به لزوم همکاری نهادهای فرهنگ ساز جامعه در اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهای فرهنگ سازی است که تعامل ویژه با آن توسط بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس ضرورت دارد.

محمد حسن سلامی افزود: استفاده از پتانسیل های دستگاه های فرهنگ ساز جامعه مانند سازمان تبلیغات اسلامی، شبکه تبلیغی، مداحان و مبلغان دینی، روحانیان، فعالان قرآنی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف و امور خیریه، دارالقرآن الکریم و ... می تواند تاثیر بسزایی در اشاعه فرهنگ دفاع مقدس به ویژه در بین نسل جوان داشته باشد.

وی در خاتمه با یادآوری اینکه عملیات اجرایی باغ موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان سمنان از سال ۸۸ در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار در جوار مصلی بزرگ سمنان آغاز شده است، تصریح کرد: امیدواریم فاز نخست این مرکز تا خرداد سال ۹۵ به بهره برداری برسد.

در خلال این ملاقات، حکم مسئولیت حجت الاسلام علی شکری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به عنوان عضو هیئت امنای مجموعه فرهنگی دفاع مقدس استان سمنان، توسط محمد حسن سلامی اعطا شد.