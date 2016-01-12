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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۶

دادستان مركز استان زنجان:

متهم حادثه روستای نقطه بندی زنجان به دار مجازات آويخته شد

متهم حادثه روستای نقطه بندی زنجان به دار مجازات آويخته شد

زنجان - دادستان مركز استان زنجان گفت: یکی از متهمان حادثه روستای نقطه بندی به اتهام محاربه (راهزنی) به دار مجازات آويخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت الاسلام حسن مظفری افزود: اجرای حكم اعدام محكوم علیه صدرالذكر در محوطه زندان مركزی زنجان با حضور جمعی از مردم منطقه روستای نقطه‌بندی و روستاهای اطراف زنجان انجام شد.

حجت‌الاسلام  مظفری در خصوص چگونگی ارتكاب جرم محكوم‌علیه و نحوه تشكیل پرونده و نیز روند بررسی در دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: در ۲۸ تیرماه پارسال، یك زن و شوهر با مراجعه به كلانتری ۱۴ زنجان شكایت خود را مبنی بر تجاوز به عنف، راهزنی، زورگیری، سرقت مسلحانه اموال و طلاجات، شكنجه و ضرب و شتم علیه محكومان پرونده به مشخصات «الف ـ ع» و «ح ـ س» مطرح می‌كنند. در همین راستا به محض تشكیل پرونده قضایی در دادسرای زنجان، موضوع پیگیری و دستور تحقیق و رسیدگی سریع به پرونده صادر می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان عنوان كرد: دو محكوم‌علیه اصلی پرونده حادثه تلخ روستای نقطه‌بندی در اقدامی غیراخلاقی و مجرمانه و با اشرافیت به منطقه وقوع جرم و با اطلاع از این موضوع كه منطقه اخیرالذكر فاقد آنتن‌دهی و رفت و آمد عمومی است، با كمین و به صورت غافل‌گیرانه با سلاح سرد ضمن راهزنی و زورگیری نسبت به آزار و اذیت قربانیان و نوامیس آنان اقدام می‌کردند.

کد مطلب 3022925

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