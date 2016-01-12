رقابت بیش از صد شهر برای کسب عنوان «دومین پایتخت کتاب ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی رویداد‌های ترویج کتاب‌خوانی، بیش از صد شهر طرح‌ها و ایده‌های ابتکاری خود را در عرصه ترویج کتاب خوانی به دبیرخانه دومین دوره پایتخت كتاب ایران ارسال کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این دوره سعی شده است مشارکت نهادهای مختلف دولتی و مردم نهاد شكل گسترده‌تری به خود بگیرد. استقبال از این دوره از جشنواره با افزایش چشمگیری روبرو بوده و مشارکت شهرها رشد سی درصدی را نسبت به دوره‌ی نخست نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزیاد: داوری آثار رسیده به جشنواره در دو مرحله مقدماتی و نهایی انجام می‌شود و در نهایت پایتخت کتاب ایران معرفی خواهد شد و از پنج شهر هم تقدیر به عمل می آید. همچنین از طرح‌های ابتکاری و خلاقانه هم برای اجرای آنها حمایت به عمل می‌آید.

داور‌ان این دوره از جشنواره پایتخت کتاب ایران را استادان دانشگاه در حوزه مسائل فرهنگی و جامعه‌شناسی و نیز کارشناسان ارشد نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی تشکیل می دهند.

داوری آثار نیز بر مبنای شاخص هایی انجام می شود که به شرح زیر است:

۱ـ تناسب و هماهنگی طرح ها با ارزش‌های دینی و ملی، نیاز‌های محلی و آیین‌های بومی

۲ـ تاثیرات پایدار در ارتقای سطح فرهنگ کتاب‌خوانی

۳ـ مشارکت مردمی و پشتیبانی بخش‌های غیر دولتی در تامین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری

۴ـ خلاقیت و نوآوری در محتوا و شیوه اجرای طرح

۵ـ صرفه جویی درهزینه های اجرای طرح

۶ـ قابلیت اجرا در مناطق دیگر و نیز در سطح ملی و بین‌المللی