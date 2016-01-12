بندر چابهار و بندر « گوادر» پاکستان با خط ریلی بهم وصل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، مهندس «علی اوسط هاشمی» استاندار سیستان و بلوچستان ایران در جریان سفر به بندر «گوادر» پاکستان در دیدار با «ثنا الله زهری» سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان اظهار داشت:همکاری در زمینه های گوناگون موجب توسعه دو استان خواهد شد و تحقق این امر مستلزم اراده و پشتکار طرفین است.

وی در ادامه افزود: مولفه ای چون امنیت، بستر را برای هرگونه سرمایه گذاری و جهش توسعه ای میسر می کند.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا توان امنیتی و اطلاعاتی خود را در اختیار کشور پاکستان قرار دهد. برقراری ارتباط بین مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان موجب کاهش شرارت در مرز می شود.

رئیس شورای تامین سیستان و بلوچستان بیان داشت: وجود ارتش قدرتمند پاکستان و اقتدار نظامی و انتظامی ایران با هم افزایی موجب اقبال سرمایه گذاران به این منطقه خواهد شد.

مهندس هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر جغرافیای اسلام مورد تهدید قرار گرفته و صیانت از اسلام نیازمند هم افزایی نظامی کشورهای اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث اقتصادی دو استان اشاره کرد و گفت: سیستان و بلوچستان آماده همکاری در زمینه های گوناگون صنایع بزرگ چون سدسازی، نیروگاه و غیره را دارد. انعقاد قرارداد برای صادرات هزار مگاوات برق به کشور پاکستان پس از بررسی های کارشناسی در اولویت قرار دارد.

مهندس هاشمی در ادامه گریزی به صادارات گاز به پاکستان زد و گفت: چابهار در آینده ای نزدیک برخوردار از نعمت گاز خواهد شد که این امر راه را برای صادرات به ایالت بلوچستان میسر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: احداث خط آهن چابهار به گوادر نیز باید مورد توجه طرفین باشد. راه اندازی خط آهن قطعا برای توسعه دو استان مفید واقع می شود.

وی با اشاره به مرز طولانی ایران و پاکستان، افزود: وجود ٩٠٠ کیلومتر مرز مشترک و یک پایانه مرزی به هیچ وجه زیبنده نیست و نباید بگذاریم زمان هدر رود و نسبت به راه اندازی بازارچه های مشترک دیگر هرچه سریعتر تصمیم گیری کنیم.

در ادامه این دیدار، «نواب ثناالله زهری» سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان ضمن گرامیداشت سفر استاندار سیستان و بلوچستان به بندر گوادر، این سفر را نقطه عطفی برای همکاری دو استان در جهت توسعه خواند.

وی در ابتدای سخنان خود به مباحث امنیتی میان دو استان اشاره کرد و گفت: مشکلاتی که اشرار در مرزها ایجاد می کنند موجب نگرانی و نارضایتی سیستم امنیتی ایالت بلوچستان شده است.

وی بیان داشت: پاکستان برای مدتی درگیر مباحث تروریستی بود که این امر موجب کاهش روند توسعه می شود. با انجام عملیات های گوناگون تاکنون توانسته ایم حدود ٩٠ درصد از حوادث تروریستی را کاهش دهیم. همکاری نظامی دو استان موجب کاهش آسیب از سوی اشرار خواهد شد و به مرور این شرارت ها از بین می رود.

زهری، با اشاره به کمبود برق در ایالت بلوچستان تصریح کرد: پاکستان آمادگی امضای قرارداد هزار مگابایتی برق را دارد. پاکستان به شدت با کمبود گاز مواجه هست و ما آمادگی خود را برای واردات گاز از ایران اعلام می کنیم.

