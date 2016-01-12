به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته دوشنبه بیست و یکم دی ماه نشست خبری شهاب حسینی مدیر فرهنگی هنری مجموعه «شهر فرش» برگزار شد. در این نشست خبری سید مهدی موسوی مدیر مجموعه شهر فرش و دبیری‌مهر مدیر روابط عمومی این مجموعه شهاب حسینی را همراهی کردند.

شهاب حسینی مدیر فرهنگی هنری مجموعه «شهر فرش» با تشریح دلایل حضور خود به عنوان مدیر فرهنگی در این مجموعه تجاری گفت: اولین روزی که وارد این مجموعه شدم، متوجه شدم که در این فضا خانواده‌ها می‌توانند دور هم جمع شوند و از بودن در این محیط خوشحال باشند و از سوی دیگر روشن اندیشی را در این مجموعه در خصوص کارهای فرهنگی دیدم و پس از صحبت با مدیران این مجموعه به این نتیجه رسیدیم که بخشی از بودجه فرهنگی این مجموعه می‌تواند برای کارهای ماندگارتری نظیر ساخت فیلم اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی چند ماه گذشته فعالیت‌های خوبی را انجام داده‌ایم که حاصل آن مشارکت این مجموعه در ساخت ۲ فیلم است، فیلم اول «برادرم خسرو» به کارگردانی احسان بیگلری است که ۴۰ درصد در آن مشارکت داریم و فیلم بعدی «خورشید نیمه ‌شب» به کارگردانی شبیر شیرازی است که همه هزینه‌های آن را برعهده گرفته ایم.

این بازیگر سینما بیان کرد: «برادرم خسرو» در بخش نگاه نو جشنواره حضور دارد و ناصر هاشمی پس از سال ها دوری از بازیگری به عنوان نقش اصلی در این پروژه حضور دارد و من افتخار داشتم در کنار او و پیمان قاضیانی در این فیلم بازی کنم.

حسینی گفت: فیلم «خورشید نیمه ‌شب» در حال حاضر در مرحله تدوین قرار دارد و به جشنواره فجر نرسید اما کارهای دیگری نیز در دست تولید داریم و برهمین اساس فاز اول پروژه فرهنگی «شهر فرش» با ساخت یک فیلم دیگر تمام می‌شود و پس از آن به انتظار می‌نشینیم و بازتاب‌های این ۳ فیلم را می‌بینیم و چنانچه در هدف‌گذاری خود موفق باشیم، این مسیر ادامه خواهد داشت.

این بازیگر، تهیه کننده و کارگردان سینما بیان کرد: سیاست مجموعه «شهر فرش» حمایت از کارگردانانی است که دارای استعداد باشند، همچنین از کارگردانان جوانی حمایت می کنیم که هیچ وقت دیده نشده اند.

این بازیگر سینما گفت: ما با هنر صنعت سینما طرف هستیم در حالی که خیلی‌ها به غلط می‌گویند صنعت سینما در حالی که سینما به اعتقاد من با روح و روان افراد سر و کار دارد. در این سینما، امروز معضل بزرگی به نام سرمایه وجود دارد که در کنار معضلات دیگر قرار می‌گیرد، سرمایه باید جذب شود اما یکی از دلایل عدم جذب سرمایه در این سال ها زیاده‌ خواهی کسانی است که سرمایه‌ها را جذب کردند و باعث شدند سرمایه ‌گذاران برای بار دوم تمایلی به سرمایه ‌گذاری نداشته باشند و این کوتاه نگری و منفعت ‌طلبی باعث چنین وضعیتی شد.

حسینی با اشاره به قدمت ۳ هزار ساله فرهنگ و ادبیات در ایران گفت: ۳ هزار سال اندیشه در کشور ما وجود دارد و ما می‌توانیم این اندیشه را در قالب محصولات فرهنگی نظیر فیلم، کتاب و غیره عرضه کنیم و حتی حمایت از موسیقی و برگزاری کنسرت بزرگان موسیقی از دیگر برنامه‌های ما در این مجموعه به شمار می رود که به زودی آن را اجرا می کنیم.

این سینماگر در ادامه با اشاره به معیار انتخاب آثار برای سرمایه‌گذاری مجموعه «شهر فرش» گفت: شما می‌ توانید در هر ژانری اثر تولید کنید، یک فیلمنامه خودش به شما می‌گوید که چقدر اندیشه در آن به کار رفته و اگر بتواند با شما ارتباط برقرار کند و راه نفوذش را به دل شما باز کند این فیلمنامه ارزش ساخته شدن دارد.

وی ادامه داد: اقتباس یکی از فعالیت‌های اصلی ما است چرا که فیلمنامه همواره یکی از معضلات ما بوده و فیلمنامه‌نویسان به دلیل تعدد کارها هیچ وقت نمی‌توانند برای یک اثر وقت کافی بگذارند اما اقتباس در ادامه پیشرفت‌های بشری است و این آثار به دلیل اینکه یک بار امتحان خود را پس دادند می‌توانند گذشته را به آینده پیوند دهند.

کارگردان فیلم سینمایی «ساکن طبقه وسط» در ادامه توضیح داد: فیلم سینمایی «خورشید نیمه شب» توسط شبیر شیرازی از نمایشنامه «خرس‌های پاندا» اقتباس شده است. بسیاری معتقد بودند اقتباس این اثر سخت است اما او به خوبی توانست این کار را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در این فیلم سینمایی بازی نکرده است، توضیح داد: از ابتدا قرار بود من در «خورشید نیمه شب» بازی کنم اما با توجه به شرایطی که پیش آمد تصمیم به استفاده از چهره‌های جوان‌تر گرفیم.

حسینی گفت: معیار من برای کار کردن با افراد این است که جوگیر نباشند یعنی اگر فیلمنامه‌ای نوشته شده یا فردی می‌خواهد کارگردانی کند معیار او این نباشد که از گردونه عقب افتاده است بلکه باید دغدغه داشته باشد. من خودم وقتی «ساکن طبقه وسط» را ساختم این فیلم دغدغه‌ام بود و مثل بغض گلویم را گرفته بود و شاید هیچ‌وقت دیگر فیلمی تا زمانی که دغدغه‌ام نباشد نسازم.

این بازیگر سینما متذکر شد: من اگر فیلمنامه‌نویسی را پیدا کنم که براساس اشعار مولانا و داستان‌های سعدی فیلمنامه به روزی بنویسد حتما از او استقبال می‌کنم چرا که جوانان ما باید با فرهنگ گذشته خود آشنا شوند و این آثار می‌تواند پلی بین گذشته و آینده برقرار کند و امیدوارم روزی بتوانیم شاهنامه را تولید کنیم.

در ادامه این نشست خبری حسینی با اشاره به اینکه تا چه اندازه آثار تولید شده توسط این مجموعه با سینمای امید مطابقت دارد، گفت: ما باید ابتدا تعریف و ترقی خودمان را از امید روشن کنیم. شما می‌توانید در دل یک فیلم تلخ امید را جست‌ و جو کنید به همین دلیل به اعتقاد من سینمای امید سینمایی است که در اوج تلخی می‌تواند امید و امیدواری را در دل مخاطب ایجاد کند.

شهاب حسینی همچنین درباره حاشیه‌های اخیر که منجر به استعفای او به عنوان مشاور دبیر جشنواره فیلم فجر شد، گفت: من اصلا دلم نمی‌خواست که شهر فرش را وارد فضای پر حاشیه‌ای مثل جشنواره فجر کنم اما مساله این است که بنده با چشم‌انداز امیدوارانه ای دعوت به همکاری شدم و با وجود مشغله‌های فراوانی که دارم احساس کردم می‌توانم باری را از روی دوش جشنواره بردارم و به همین دلیل وارد این مقوله شدم اما وقتی از سینمای امید صحبت می‌کنیم قطعا اولین گام در راه امید این است که نسبت به یکسری از آثاری که در محاق قرار گرفته بودند و باعث ناامیدی کارگردانان آنها شده بود رفتار بهتری داشته باشیم و این خیلی ناراحت کننده است که فیلم محسن امیر یوسفی با وجود مجوز نمایش و ساخت توسط ارشاد، ۳ سال است که بلاتکلیف است در حالی که حق قانونی این فیلم است که توسط هیات انتخاب بازبینی شود و رای هیات انتخاب را داشته باشد در حالی که طی این ۳ سال مصلحت اندیشی‌های فردی شامل این فیلم بوده است.

وی ادامه داد: این فیلم در ۳ دوره مختلف این مشکلات را داشته است و به هیات انتخاب نشان داده نشده و درخواست امیریوسفی هم نشان دادن این فیلم به هیات انتخاب بود اما موضع گیری محمد حیدری در جلسه مطبوعاتی من را به فکر فرو برد و باعث شد متوجه شوم این موضع‌گیری با اهداف از پیش تعیین شده ما همخوانی ندارد و بعد از اظهار نظر دبیر جشنواره، ۳ روز صبر کردم تا بلکه او نظر خود را اصلاح کند اما بعد از آن که اتفاقی نیفتاد بنابراین احساس کردم شاید بهتر باشد همان‌جا راهمان را جدا کنیم و به هر حال برای دوستانم در جشنواره آرزوی موفقیت می‌کنم.

بازیگر برگزیده جشنواره فجر با انتقاد از رویه جشنواره فجر طی سال های گذشته، بیان کرد: متاسفانه جشنواره فجر از ذات جشنواره بودن خارج شده است و شبیه رینگ مبارزه‌ای شده است که همه می‌خواهند در آن برای رسیدن به موفقیت همدیگر را لت و پار کنند و به هیچ عنوان متوجه این سیاست نمی‌شوم که چرا آثاری که قرار است اسرار سال آینده سینمای ایران باشد را روی دایره می‌ریزیم.

شهاب حسینی در پایان گفت: الان که دیگر دیر شده است اما اگر زودتر موضعی اتخاذ می شد مبنی بر اینکه فیلم محسن امیریوسفی از حق قانونی خودش برخوردار شود، من هم انصراف خودم را پس می گرفتم و به کارم باز می گشتم و هر آنچه می توانستم انجام می دادم ولی این اتفاق متاسفانه رخ نداد.