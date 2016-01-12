کولاک شدید راه ارتباطی بیش از ۳۰ روستای هشترود را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اوشال پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: کولاک شدید به همراه وزش باد که از ابتدای این هفته در منطقه حاکم است، باعث مسدود شدن راه های ارتباطی این روستاها با مرکز شهرستان شده است .

وی در ادامه گفت : برف و کولاک در دو هفته گذشته باعث مسدود شدن راه ارتباطی ۱۵۰ روستای این شهرستان شده بود که با تلاش شبانه روزی اکیپ های راهداری بازگشایی شد اما کولاک مسدود شدن دوباره راه های روستایی را به دنبال داشته است.

رئیس راه و شهرسازی هشترود افزود : بعد از فروکش نمودن کولاک راهداران این اداره از امروز صبح برای بازگشایی راه های روستایی مسدود شده وارد عمل شدند و اقدام به عملیات برف روبی کرده اند.

وی در خصوص شرایط حاکم بر این مناطق نیز اظهار داشت: ارتفاع برف در برخی نقاط به حدود یک متر می رسید که کار بازگشایی را با مشکل روبرو می کرد و ماشین آلات راهداری نمی توانستند این مسیر ها را بازگشایی کنند تا اینکه در برخی جاها از برف روب استفاده شد.

اوشال گفت: تمام مایحتاج روستائیان از قبیل سوخت و نان توسط اگیپ های راهداری و خود اهالی به روستاها برده شده و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و در صورت فروکش نمودن کولاک و قطع وزش باد تا عصر امروز تمامی راههای بازگشایی خواهند شد که اکثر این روستاها در شرق هشترود و هم مرز با شهرستان چاراویماق هستند.

رئیس راه و شهرسازی هشترود تصریح کرد: راه های اصلی و فرعی و اکثر راه های روستایی باز است و رانندگان و همشهریان عزیز با رعایت نکات ایمنی و به همراه داشتن زنجیر چرخ، لباس گرم و سوخت کافی می توانند در جاده ها تردد کنند.