قرچک آماده استقبال از رییس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به سفر قریب الوقوع رییس جمهور به جنوب شرق استان تهران اظهار داشت: دکتر روحانی در قالب چهارمین دور سفر به شهرستان های تهران به جنوب شرق استان سفر خواهند کرد.

وی افزود: در این مرحله، مردم شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت میزبان رییس جمهور خواهند بود و قطعا این سفر، برکاتی را برای این منطقه خواهد داشت.

مرسل پور با اشاره به آمادگی مردم شهرستان قرچک برای استقبال شایسته از رییس جمهور، ادامه داد: برنامه ریزی لازم برای استقبال شایسته از رییس جمهور در شهرستان قرچک پیش بینی شده و قطعا بار دیگر مردم این منطقه حضور آگاهانه خود را نشان خواهند داد.

وی اضافه کرد: در جریان سفر رییس جمهور، مشکلات و دغدغه های مختلف مردم مورد بررسی قرار گرفته و پروژه های اولویت دار برای رشد و توسعه هر چه بیشتر منطقه به تصویب خواهد رسید.

مرسل پور در خاتمه تأکید کرد: احداث ساختمان برای دستگاه های اداری شهرستان و تکمیل پروژه های مهم و اولویت دار را در جریان سفر رییس جمهور مطرح خواهیم کرد.