به گزارش خبرنگار مهر ، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مردادماه سالجاری تنها چند روز بعد از معرفی هیات تکواندو استان تهران به عنوان هیات برتر اقدام به تغییر در راس مدیریت این هیات کرد. گرشاسبی در حالی چنین تصمیمی گرفت که این هیات ۱۰ سال متوالی با هدایت سهرابی عنوان بهترین هیات ورزشی پایتخت و کشور را از آن خود کرده بود.

پس از گذشت نزدیک به شش ماه از تغییر در راس این هیات، اداره ورزش استان تهران پس از ثبت نام از کاندیداها ابتدا ۲۰ دیماه و سپس تاریخ ۲۶ همین ماه را برای را برای برگزاری مجمع اعلام کرد.

برای حضور در این رقابت انتخاباتی ۹ نفر ثبت نام کرده اند که روح الله طالبی ، علی خلیلی ، محمود کیانی ، مرتضی سلیمانی ، حسن رضا ملکی مقدم ، مراد شیخی ، لقمان کشاورز و حمید رضا حصارکی با تائید نهایی در انتخابات رقابت خواهند کرد.

مجمع هیات تکواندو استان تهران ۱۸ عضو دارد که پولادگر رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع ، گرشاسبی مدیرکل ورزش استان ، علی خلیلی سرپرست هیات ، مرضیه بالازاده نائیب رئیس بانوان ، سیامک کنعانی ، مهدی بهادری ، ابراهیم افتخاری ، محمد کرمی و محمدرضا زوار نماینده حوزه ها ، حمید باقی نژاد و ندا زارع نماینده مربیان ، حمید اسدالهی و فاطمه بابایی نماینده داوران ، جواد فریدونی و غلامرضا چناربو نماینده باشگاهها (پاس و مقاومت ) ف بهنام اسبقی ، امید عمیدی و پریسا خانی به عنوان نماینده ورزشکاران در این مجمع حق رای خواهند داشت.

اما نکته اصلی اینجاست که برخی کاندیداها با حضور در وزارت ورزش به گزینش برخی اعضای مجمع ، دوشغله بودن برخی کاندیداها و برخی موارد دیگر اعتراض خود را به رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون ها اعلام کرده و خواستار بررسی موضوع و جلوگیری از بروز تخلف شدند.

در همین رابطه هم گواری با ارسال نامه ای به فدراسیون تکواندو خواستار بررسی شکوائیه کاندیداها و ارسال پاسخ شده است. با این شرایط بعید به نظر می رسد که مجمع انتخابات هیات تکواندو استان تهران برگزار شود.