۱۹۳ مددجوی جرائم غیرعمد در زندان های کرمان به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت الله موسوی صبح سه شنبه در نشست اعضاء هیئت مدیره ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه شعبه استان کرمان با اشاره به برگزاری ۱۸ جلسه از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار کرد: از این تعداد ۱۶ جلسه مربوط به کمیسیون تشخیص وام بوده که ۱۴۰ فقره پرونده در رابطه با پرونده محکومیت افراد واجد الشرایط جرائم غیرعمد در آن مطرح شده است.

وی همچنین از آزادی ۱۲۱ نفر مددجویان واجد شرایط جرائم غیر عمدی با پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از زندان خبر داد و گفت: آزادی تعداد ۵۷ نفر با ۴۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از این مبلغ بوده است که از محل کمک های مردمی و خیرین پرداخت شده است.

موسوی ابراز داشت: تعداد ۱۳ نفر با پرداخت ۶۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از محل کمک های ویژه ی ستاد دیه مرکز و تعداد ۲۵ نفر با پرداخت مبلغ حدود سه میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق تامین مستقل خسارت و همچنین تعداد ۱۲ نفر با اخذ رضایت شاکی بدون پرداخت وجه از زندان آزاد شده اند.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: ۲۵ نفر از محل تامین خسارت‌های بیمه بدنی کشور با ۳ میلیارد تومان و ۱۴ نفر نیز از محل اعتبارات بانک‌ها با جذب وام ۳۹۶ میلیون تومان آزاد شدند.

موسوی در ادامه افزود: مذاکره با شاکیان ۸۷ نفر از مددجویان و تخفیف بدهی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و اخذ رضایت شاکی نیز از دیگر اقدامات ستاد دیه استان کرمان بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۵۱ مددجو برای تامین بدهی خود توان پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان را داشته اند، گفت: این مبلغ توسط مددجویان پرداخت شده است.

رئیس ستاد دیه استان کرمان در ادامه در رابطه با جشن گلریزان گفت: برگزاری این جشن در شهرستان کرمان و بم با تعهد مبلغ ۶۱۴ میلیون تومان توسط خیرین بوده است که مبلغ جمع آوری تعهدات گلریزان کرمان به مبلغ ۴۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

وی در ادامه طبق آخرین استعلام از زندان های استان تعداد مددجویان جرائم غیرعمد را ۱۹۳ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۶۳ نفر ورودی امسال و ما بقی از سال ۹۳ در زندان هستند که زمینه آزادی ۳۰ نفر از سال ۹۳ را تا سال ۹۵ در دست کار داریم.

رئیس ستاد دیه استان کرمان همچنین افزود: ۲۴ نفر در زندان های استان بدهکار دیه، ۱۱۹ نفر مهریه، ۴۳ نفر چک برگشتی و هفت نفر نیز مربوط به نفقه هستند.

وی در ادامه ۱۶ درصد زندانیان را از سال ۹۴ دانست که ۱۳ درصد آن ها به دلیل پرداخت دیه و ۸۷ درصد آن ها به واسطه مسائل مالی بوده است که امیدواریم تا پایان سال تعداد افراد مربوط به بدهکاران دیه آزاد شوند.