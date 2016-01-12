به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محصص که به عنوان ناظر فنی در رقابت های زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا در دوحه حضور دارد، درباره ارزیابیاش از مسابقات پیش روی تیم امید ایران، اظهار کرد: به موفقیت تیم امید ایران در مسابقات پیش رو بسیار خوشبین هستم. با اطمینان میگویم که تیم امید ما دارای بازیکنانی است که در نوع خودشان در آسیا بی نظیر هستند.
رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال افزود: تیم بسیار خوبی داریم و امیدوارم با هدایت آقای خاکپور و سایر اعضای کادرفنی، بازی اول که به نظر من مشکلترین بازی ما در این تورنمت است را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
وی ادامه داد: قطعا شروع خوب در مسابقات فوق العاده حائز اهمیت است و باید ثابت کنیم که برای قهرمانی در آسیا به قطر آمده ایم. مطمنا برد مقابل سوریه باعث میشود که بازی دوم مقابل قطر میزبان راحتتر شود و نتیجه ای کسب کنیم که بازی سوم ما مقابل چین تشریفاتی شود.
محصص با تمجید از هدفگذاری تیم امید برای قهرمانی در مسابقات،گفت: به نظر من هدفگذاری خوبی صورت گرفته و اینکه ما فراتر از کسب سهمیه فکر کنیم نکته مهم و قابل توجهی است. خوشبختانه محمد خاکپور مربی قابل و توانمندی است که علاوه بر تواناییهای فنی، فضای بیرون از زمین تیم را به خوبی کنترل و ساماندهی کرده که در این رده سنی به مراتب مهم از مسائل داخل زمین است.
رئیس کمیته فدراسیون فوتبال در خصوص شانسهای قهرمانی مسابقات گفت: ژاپن و کره جنوبی تیمهای قدرتمندی هستند که همراه با تیم ایران بیشترین شانس را برای قهرمانی دارند. البته نباید فراموش کرد که فاکتور شانس در سرنوشت تیم ها تاثیر گذار است و اگر از این فاکتور برخوردار باشیم، قطعا با موفقیت مسابقات پیش رو را پشت سر خواهیم گذاشت.
رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفت: بازی اول ما با سوریه مشکلترین بازی ما در راه انتخابی المپیک است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محصص که به عنوان ناظر فنی در رقابت های زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا در دوحه حضور دارد، درباره ارزیابیاش از مسابقات پیش روی تیم امید ایران، اظهار کرد: به موفقیت تیم امید ایران در مسابقات پیش رو بسیار خوشبین هستم. با اطمینان میگویم که تیم امید ما دارای بازیکنانی است که در نوع خودشان در آسیا بی نظیر هستند.
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