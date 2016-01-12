بهره مندی زنان سرپرست خانوار شرق تهران از طرح نذر فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری گفت: ۸۲ خیر در بخش های آموزشی، پزشکی، مشاوره ای، حقوقی و سایر تخصص ها با بذل وقت و امکانات خود نیازهای زنان سرپرست خانوار>بدسرپرست و فرزندان آنان را در این زمینه ها تامین کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد خیران منطقه در حوزه آموزش فعالیت کرده اند افزود:۳۵ خیر در منطقه به ۱۱۶ نفر از فرزندان زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست خدمات آموزشی داده اند.

نوری خاطرنشان کرد:بیشترین بهره برداران نذر فرهنگی در حوزه پزشکی با ۴۲۰ مراجعه کننده بوده است که این خدمات از سوی ۷ پزشک و به صورت رایگان در اختیار مراجعه کنندگان قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۸ ادامه داد: ۲۹۱ مورد مشاوره تحصیلی و ازدواج، ۹۲ مورد مشاوره حقوقی و ۸۵ مورد خدمات در تخصص های دیگر بخشی از فعالیت هایی بوده است که از ابتدای امسال تاکنون در قالب نذر فرهنگی به جامعه هدف ارایه شده است.

وی با بیان اینکه خیران برای ثبت نام در این طرح می توانند به سراهای محله یا نواحی شهرداری منطقه مراجعه کنند افزود:خیران علاقه مند با ثبت نام در این طرح کد شناسایی دریافت و بر اساس کد دریافتی می توانند به افراد معرفی شده از سوی امور بانوان خدمت رسانی کنند.