هشدار برای توزیع دو محصول تقلبی در بازار فارس

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شخصی با جعل علامت استاندارد و سوء استفاده از نام یک شرکت تعاونی در شیراز که فاقد مجوز برای تولید محصولات سلولزی است محصولی تقلبی تحت عنوان دستمال کاغذی رژینا را در سطح بازار شیراز و استان توزیع کرده است.

وی ادامه داد: محصول تقلبی دیگری نیز به نام روغن زیتون اولیویا با جعل علامت استاندارد و استفاده از آدرس تقلبی و بسته بندی مشکل دار در بازار عرضه شده است.

مدیرکل استاندارد فارس گفت: متاسفانه هر دو محصول تقلبی با حجم زیاد در بازار استان و به ویژه در بازار شیراز عرضه شده است که از مردم درخواست داریم چنانچه از مرکز اصلی تهیه و توزیع این محصولات اطلاعاتی در دست دارند اطلاعات مربوطه را به اداره استاندارد ارائه دهند.

رهنما تاکید کرد: مغازه دارانی که این محصولات را خریده و عرضه کرده اند به عنوان متخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند چرا که با توجه به اعتمادی که مردم به فروشندگان در زمینه عرضه محصولات سالم دارند، مغازه داران موظف هستند که پیش از فروش هر محصولی از اصالت و سالم بودن آن مطمئن شوند.

وی ادامه داد: به ویژه سوپرمارکت های بزرگ به هیچ وجه نباید کالاهای مشکوکی که با سلامت مردم در ارتباط است، خریداری کنند.

مدیرکل استاندارد فارس گفت: این محصولات در بازار به قیمت سایر محصولات موجود در بازار ارائه شده اند ولی مغازه داران آن ها را با قیمتی به نسبت ارزان تر خریده اند و به همین دلیل در توزیع محصولات تقلبی تنها این مردم هستند که دچار ضرر و زیان شده و تمام نفع به مغازه داران متخلف و توزیع کننده اصلی رسیده است.

رهنما افزود: مردم با اطمینان از اصالت کالا آن را خریداری می کنند حال آن که در این میان علاوه بر ضرر مالی ممکن است سلامت آن ها نیز به خطر بیفتد.

وی بیان کرد: اداره استاندارد هنوز موفق به شناسایی منشا اصلی این محصولات تقلبی نشده است.