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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸

کتاب پژوهشی «تکیه دولت» فیلم مستند می‌شود

کتاب پژوهشی «تکیه دولت» فیلم مستند می‌شود

کتاب پژوهشی «تکیه دولت» به قلم علیرضا قاسم‌خان به زودی منتشر می شود و این پژوهشگر در نظر دارد فیلم مستند این کتاب را نیز کارگردانی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسم‌خان پژوهشگر و کارگردان سینمای مستند درباره نگارش کتاب «تکیه دولت» گفت: «تکیه دولت» عنوان کتابی است که به پژوهش درباره یکی از مهم‌ترین بناهای دوره قاجار اختصاص دارد. این بنا به اجرای تعزیه اختصاص داشته است و یکی از بزرگترین تالارهای نمایش در تاریخ ایران به شمار می آید.

این پژوهشگر در ادامه با اشاره به اهمیت بنای «تکیه دولت» بیان کرد: بنای «تکیه دولت» تاثیر بسیاری در هنر نمایشی تعزیه و موسیقی ایران داشته است بنابراین نیاز به پژوهش در این حوزه ضروری است.

وی ادامه داد: کتاب پژوهشی «تکیه دولت» از ۱۸ فصل‌ تشکیل شده و در هر فصل موضوعات مختلفی چون محل تکیه دولت، سازندگان، نسخ خطی تعزیه در تکیه دولت، وقایع مهم در تکیه دولت، اسناد مخارج تکیه و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

قاسم خان تاکید کرد: در کتاب ۱۶۰ صفحه‌ای «تکیه دولت»، اسناد و عکس‌هایی نایاب از این بنای عظیم و تاریخی به چاپ خواهد رسید و قرار است نقاشی‌ و کارت پستال‌هایی از دیگر آثار باقی مانده از این بنای تهران قدیم نیز منتشر شود.

این مدرس دانشگاه در پایان درباره تولید فیلم مستند درباره بنای تاریخی «تکیه دولت» گفت: فیلم مستند «تکیه دولت» را بر اساس این کتاب پژوهشی کارگردانی کرده ام و در حال حاضر در مرحله تدوین است و قرار است با توجه به اسناد، روایتی روشن از ساخت و تخریب این بنا ارائه شود.

 کتاب «تکیه دولت» حاصل سال ها تلاش پژوهشی علیرضا قاسم‌خان است که به زودی روانه بازار نشر خواهد شد.

کد مطلب 3022953

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