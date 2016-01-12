برگزاری کارگاه داستان و خاطره نویسی در حوزه هنری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید آقاکرمی پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کارگاه به همت واحد آفرینش های ادبی و با همکاری دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار و تعدادی از خاطرات نوشته شده از زندگی شهدا و رزمندگان جنگ تحمیلی توسط نویسندگان حاضر در کارگاه قرائت شده و مورد نقد و بررسی شد.

وی در ادامه افزود: خاطره نگاران برای ارتقاء کیفیت آثار خود می‌توانند آثار نوشته را برای نقد و بررسی و ارائه تغییرات لازم در اختیار داستان نویسان قرار دهند که این امر در تولید اثر فاخر در عرصه خاطره نویسی مؤثر واقع می‌شود.

آقاکرمی با اشاره به لزوم قائل شدن تفاوت میان داستان و خاطره عنوان کرد: داستان پیچیدگی‌های خاص به خود را دارد و در امر نوشتن داستان انسان به مشکلات پیرامون خود بی توجه نمی‌شود و خالی از تخیل نیز نبوده، در حالی که خاطره چنین نیست.

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: کارگا ه آموزشی داستان و خاطره نویسی حوزه هنری هر هفته به صورت زمان بندی شده، روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل حوزه هنری استان با حضور علاقمندان تشکیل می شود.