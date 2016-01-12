دولت ایران موظف به تهیه فهرست دولتهای حامی تروریسم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه علنی امروز مجلس و در تشریح طرح «مقابله با دولت ها و نهادهای خارجی و بین المللی حامی تروریسم» که یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید، با اشاره به تلاش برخی کشورهای غربی برای تقویت جریان های تروریستی در منطقه و جهان، اظهارداشت: برخی از این دولتها در افغانستان، گروه های مختلف تروریستی را ایجاد کرده اند که سازمان جاسوسی آمریکا (CIA) نقش برجسته ای در این رابطه دارد.

وی افزود: در عراق و سوریه نیز که امروز به جولانگاه تروریست ها تبدیل شده، گروه هایی مانند داعش، النصره و احرار الشام حضور دارند که دارای منابع مالی، سرزمین و تسلیحات گسترده هستند و باید مشخص شود که این تسلیحات و امکانات از ناحیه چه کشورهایی در اختیار آنها قرار می گیرد.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر این کشورها چیزی به عنوان ائتلاف ضد تروریسم تشکیل می دهند اما در عمل باعث تقویت تروریسم می شوند.

جلالی گفت: بر این اساس طرحی از سوی جمعی از نمایندگان آماده شده است که دولت و وزارت امور خارجه را موظف می کند تا فهرستی از دولتهای حامی تروریسم را تشکیل دهد و هر ساله آن را تجدید کند.

وی تصریح کرد: پس از تهیه این فهرست، دولت وظایفی می یابد؛ از جمله اینکه هرگونه مراوده تجاری و اقتصادی نسبت به این دولت ها منوط به اجازه ویژه دولت است، همچنین ارائه تسهیلات تجاری به اتباع این دولت ها ممنوع می شود و دولت اجازه سرمایه گذاری به این کشورها نمی دهد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: بر اساس این طرح همچنین هرگونه فعالیت های مطالعاتی و رسانه ای با این دولتها و سازمان هایی که از این کشورها حمایت می کنند، ممنوع می شود. همچنین روادید دیپلماتیک، حق کار و سرمایه گذاری با این کشورها ممنوع است و برای صدور روادید در مبادی، اجازه ویژه دولت لازم است.

جلالی همچنین از الزام وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات برای تهیه فهرست گروه های تروریستی فعال در عراق و سوریه و حامیان آنها بر اساس این طرح خبر داد و گفت: بر اساس ماده ۴ این طرح، این دو وزارتخانه باید در حوزه بین المللی و بر اساس اقتضائات امنیت ملی برای مقابله و سرکوب این گروه ها فعالیت کنند.

وی اظهارداشت: بررسی نقش سازمان CIA در ایجاد و تجهیز این گروه های تروریستی و ارائه گزارش های سه ماهه به مجلس برای تصمیم گیری های بعدی، از دیگر وظایف دولت در این طرح است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در آستانه اجرای برجام، برخی کشورها خصوصاً نمایندگان مجالس آمریکا، اقدامات تخریبی انجام می دهند؛ آنها باید بدانند که مجلس جمهوری اسلامی ایران با تاسی به فرمایشات مقام معظم رهبری، آمادگی اقدامات جدی تری را در این حوزه دارد.

پس از توضیحات جلالی و اظهارات مخالفان و موافقان، یک فوریت طرح مقابله با دولت ها و نهادهای خارجی و بین المللی حامی تروریسم با ۱۳۶ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.