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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

مدیر کل انتقال خون استان کرمانشاه خبر داد:

اهدای بیش از ۴۲ هزار واحد خون در استان کرمانشاه

اهدای بیش از ۴۲ هزار واحد خون در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۲ هزار و ۵۷۶ واحد خون در استان کرمانشاه از سوی داوطلبان اهدا شد.

ابراهیم سلطانیان در گفت‌گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میزان اهدای خون در استان کرمانشاه از ابتدای سال تاکنون  ۴۲ هزار و ۵۷۶ واحد ثبت شده است.

وی با اشاره به افزایش ۴/۳ درصدی اهدای خون در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: در مدت مذکور سال گذشته ۴۰ هزار و ۸۳۱ واحد اهدای خون در استان انجام شد.

سلطانیان بیشترین میزان خون‌های اهدایی را مربوط به گروه‌های خونی A، O  و B مثبت دانست و گفت: برای مصرف بیماران به تمام گروه‌های خونی نیاز داریم اما  به دلیل کمبود گروه خون‌های منفی  نیاز بیشتری به این گروه‌ها احساس می‌شود.

مدیر کل انتقال خون استان کرمانشاه اشاره کرد: در مناسبت‌های مذهبی مراجعه کنندگان بیشتری برای اهدا داریم اما انتظار می‌رود که در تمام ایام سال برای اهداء خون اقدام شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ساختمان مرکزی انتقال خون واقع در بلوار بنت الهدی صدر، ساختمان منطقه واقع در خیابان منزه می باشد و  تیم‌های سیار بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده جهت خون‌گیری به شهرستان‌های استان، ادارات و سازمان ها در سطح شهر کرمانشاه اعزام می‌شوند.

سلطانیان به میزان اهدای خون در استان کرمانشاه از سوی بانوان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۴۸۳ واحد خون اهدایی از سوی بانوان در استان ثبت شده است.

کد مطلب 3022963

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