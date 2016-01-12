به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران، رجبعلی خسروآبادی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با اظهار اینکه میزان تقاضای سفر با جمعیت مبداء رابطه‌ای مستقیم دارد افزود: تمرکز جمعیتی بالا در کلانشهر تهران فرصت مناسبی را برای عده‌ای سودجو در ارائه خدمات گردشگری در بازار چند میلیونی پایتخت پدید آورده است.

خسروآبادی با تاکید اینکه اصلی‌ترین راه مقابله با حضور و گسترش موسسات غیر مجاز ارائه دهنده خدمات گردشگری افزایش آگاهی عمومی در جامعه است از عموم شهروندان خواست از شتابزدگی در خرید بسته های سفر قبل از حصول اطمینان از دارابودن مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی خودداری کنند.

خسروآبادی ملاک بررسی شکایات مسافرین از نحوه و میزان خدمات ارائه شده توسط دفاتر خدمات گردشگری و سفر دارای مجوز را مفاد و تعهدات اعلام شده در قرارداد فی مابین مسافر و آژانس اعلام کرد و افزود: تقاضای ما از همشهریان این است که قبل از انعقاد قرارداد هیچگونه وجهی پرداخت نکنند.

وی تعهدات شفاهی بین دفتر و مسافر را غیر قابل رسیدگی عنوان کرد و افزود: متاسفانه تعداد معدودی از دفاتر خدمات مسافرتی از ترفندهای غیراخلاقی در جذب مسافران با ارائه وعده‌های کذب و واهی به صورت شفاهی استفاده می کنند.

وی ادامه داد از آنجا که در دو ماه گذشته پنج مورد از شکایات واصله بدون داشتن قرارداد از سوی مسافران جهت رسیدگی در معاونت گردشگری استان در دستور کار قرار گرفت تاکید کرد پس از مطالعه دقیق مفاد قرار داد و آگاهی از شرایط سفر آن را امضا کرده و نسبت به اخذ یک نسخه از قرارداد تنظیمی که دارای امضا و مهر دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری باشد اقدام کند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران در ادامه توصیه های عمومی خود از متقاضیان سفر خواست در قبال پرداخت هرگونه وجه جهت خرید خدمات سفر و ارئه مدارک از جمله گذرنامه و ضمانت نامه به دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رسید دریافت کند.

وی همچنین از همشهریان خواست با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از ارائه کنندگان خدمات سفر و گردشگری در فضای مجازی فاقد مجوز هستند، دقت کنند خرید خدمات خود را از سایت‌های دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز انجام دهند.