موافقت مجلس با عضویت دولت ایران در موسسه استاندارد کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس، بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، کلیات و جزئیات این لایحه به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوطه و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

بر اساس تبصره این ماده واحده، رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۱۵ این اساسنامه، الزامی است.

نمایندگان در ادامه همچنین لایحه تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آئین نامه کلی کنفرانس ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات را تصویب کردند.