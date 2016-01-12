توقیف یک دستگاه كامیون با ۳۷ میلیون خلافی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلطان مراد زارع در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای طرح ضربتی برخورد با تخلفات حادثه ساز و رانندگان مخاطره آمیز عوامل راهور این فرماندهی در حین گشت زنی در شهر «سراب دوره» به یک دستگاه كامیون كشنده مظنون و آن را توقیف كردند.

وی ادامه داد: با استعلام از مرکز اجرائیات پلیس راهور مشخص شد خودروی مذكور دارای دستور توقیف و خلافی پرداخت نشده به مبلغ ۳۷ میلیون ریال است.

فرمانده انتظامی دوره چگنی با بیان این كه خودروی مذكور در اجرای تبصره ماده ۸ قانون راهور و برخورد با خودروهای بالای ۱۰ میلیون ریال خلافی توقیف شده است، گفت:این خودرو برای سیر مراحل قانونی روانه پاركینگ شد.