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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

فرمانده انتظامی دوره چگنی خبر داد:

توقیف یک دستگاه كامیون با ۳۷ میلیون خلافی در لرستان

توقیف یک دستگاه كامیون با ۳۷ میلیون خلافی در لرستان

خرم آباد - فرمانده انتظامی دوره چگنی از توقیف یک دستگاه خودروی كامیون كشنده با ۳۷ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلطان مراد زارع در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای طرح ضربتی برخورد با تخلفات حادثه ساز و رانندگان مخاطره آمیز عوامل راهور این فرماندهی در حین گشت زنی در شهر «سراب دوره» به یک دستگاه كامیون كشنده مظنون و آن را توقیف كردند.

وی ادامه داد: با استعلام از مرکز اجرائیات پلیس راهور مشخص شد خودروی مذكور دارای دستور توقیف و خلافی پرداخت نشده به مبلغ ۳۷ میلیون ریال است.

فرمانده انتظامی دوره چگنی با بیان این كه خودروی مذكور در اجرای تبصره ماده ۸ قانون راهور و برخورد با خودروهای بالای ۱۰ میلیون ریال خلافی توقیف شده است، گفت:این خودرو برای سیر مراحل قانونی روانه پاركینگ شد.

کد مطلب 3022981

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