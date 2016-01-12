افزایش هورمون در گوشت مرغ صحت ندارد/مردم به شایعات توجه نکنند

اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بنده به مردم اطمینان می‌دهم به هیچ عنوان شایعه استفاده از مواد هورمونی در افزایش وزن مرغ‌های تولیدی صحت ندارد افزود: در حال حاضر که تولید کنندگان ما نهایت تلاش خود را برای به حداقل رساندن بقایای دارویی در تولید مرغ به کار می‌برند و هیچ گونه نگرانی یا مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در سالهای اخیر انتشار این شایعات موجب متضرر شدن بخش کشاورزی استان و تولیدکنندگان شده این در حالی است که تمامی محصولات تولیدی در آزمایشگاه‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد در این راستا مردم به شایعات توجه نکنند.

کریم زاده با اشاره به اینکه هم اکنون ۶۹۳ واحد مرغداری گوشتی در در سطح استان مشغول فعالیت هستند گفت: تعداد ۱۳ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۳۰ قطعه ظرفیت اسمی این واحدها در هر دوره است که سالیانه به طور متوسط ۲ الی ۳ دوره جوجه ریزی در این واحدها انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون به میزان ۴۴ هزار و ۳۴۸ تن گوشت سفید مرغی در واحدهای مرغداری استان تولید شده است که ۲۹ هزار و ۵۰۰ تن آن مربوط به شش ماهه اول سال جاری بوده که پیش بینی می‌کنیم حدود ۳۱ هزار تن نیز در شش ماهه دوم سال جاری تولید شود.

کریم زاده با بیان اینکه در مجموع ۱۱ درصد در میزان جوجه ریزی در سال جاری نسبت به ۹ ماهه سال گذشته رشد داشته‌ایم اعلام کرد: افزایش جوجه ریزی و تولید قطعات مرغ در کاهش قیمت این محصول مؤثر است و پیش بینی می‌کنیم امسال در مجموع ۶۱ هزار تن از واحدهای مرغداری گوشتی استان گوشت سفید مرغی تولید شود که تولید مرغان بومی، حذفی‌های مرغ مادر و تخمگذار نیز به این رقم اضافه خواهدشد.

وی قیمت هر کیلو گوشت سفید در بازار مصرف را ۴ هزار و ۹۵۰ تومان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به عدم ثبات قیمت گوشت سفید در بازار، برخی افراد که مرغ منجمد خریداری می‌کنند، به دلیل افت قیمت توان فروش محصول را از دست می‌دهند و یا اینکه با انقضای تاریخ مصرف محصول ذخیره سازی شده متضرر می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص تولید ۴۶۶ هزار تن گوشت قرمز در استان نیز گفت: در طی سالهای اخیر تاکنون، با مشکل کمبود عرضه گوشت قرمز گاوی یا گوسفندی در استان مواجه نبوده‌ایم و اخیراً با توجه به صدور مجوز صادرات دام زنده به کشورهای همسایه قیمت گوشت قرمز زنده نیز تا حدودی افزایش یافته است و در صورتی که این امر به افزایش قیمت غیر معقولانه در بازار مصرف دامن بزند، از صادرات گوشت قرمز به کشورهای خارجی از استان جلوگیری می‌کنیم.

وی به کاهش قدرت خرید مردم در سال جاری اشاره و خاطر نشان کرد: وضعیت عادی تولید گوشت سفید مرغی در استان ۱۶۵ تن در روز است و مصرف روزانه مابین ۱۴۰-۱۵۰ تن است که مازاد تولید نیز به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.