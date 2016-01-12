محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کشتی بینالمللی جام جهان پهلوان تختی این هفته با حضور تیمهای معتبر خارجی به انجام میرسد و کشتی گیران قمی در این مسابقات حاضر خواهند بود.
وی افزود: این مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ دیماه به میزبانی سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد و هادی علیزاده پورنیا، مهدی ابراهیمی و علی زینتی رفاه از قم در این مسابقات معتبر روی تشک میروند.
رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: نکته قابل توجه در مورد این مسابقات که سبب ایجاد حساسیت زیاد در میان کشتی گیران ملی پوش شده این است که مسابقات جام تختی مرحله اول انتخابی تیم ملی برای حضور در المپیک ریودوژانیرو ۲۰۱۶ است.
حلوایی بیان داشت: در وزن ۷۵ کیلوگرم هادی علیزاده پورنیا، برای تکرار موفقیت خود در مسابقات قهرمانی کشور و جبران روزهای دور از میدان، بار دیگر روی تشک میرود و امید زیادی برای کسب سهمیه المپیک دارد.
وی عنوان کرد: مهدی ابراهیمی دیگر نماینده کشتی استان قم در این رقابتها است که به عنوان نفر برتر وزن ۸۰ کیلوگرم تیم ملی جوانان کشورمان در این مسابقات حضور خواهد داشت.
رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: علی زینتی رفاه نیز دیگر کشتی گیر قمی است که در وزن ۸۰ کیلوگرم همراه با میلاد خسروی، یوسف اخباری و امیر شاه پروری در کنار ورزشکاران سایر کشورهای حاضر در این پیکارها به رقابت میپردازد.
حلوایی افزود: حضور ارمنستان، اوکراین، مجارستان، بلاروس، آذربایجان، مغولستان، تاجیکستان، مراکش، الجزایر و ترکمنستان در جام تختی قطعی است و استونی، بلاروس، مولداوی، گرجستان، لهستان، اوکراین، صربستان و هلند در مسابقات پهلوانی حضور مییابند.
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