به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا شکیبایی فرزند خسرو شکیبایی درباره آغاز فعالیت سینمایی اش و چگونگی همکاری با عوامل فیلم «باز باران» و موسسه ای با همین نام گفت: باز بارانی ها به سراغ من آمدند و برایم حالی خوب به سوغات آوردند و حضور معنوی در کنار کسانی که به انسانیت فکر می کنند برایم آرامش بخش است.

وی با تمجید از امیر حسین محمدخانی نویسنده و کارگردان فیلم ادامه داد: زمانی که پیشنهاد این کار از سوى كارگردان كار به من داده شد با وجود این که در ایران نبودم با كمال ميل پذیرفتم چراکه معتقد هستم پیام این فیلم می تواند برای کودکان بیمار این باشد که آنها تنها نیستند، باز هم باران می آید و با خودش زندگی می آورد، چشم خدا به باز بارانی هاست، پس نگران نيستم.

فیلم کوتاه «باز باران» در آذر ماه سال جاری به سفارش موسسه خیریه «باز باران» با حضور بازیگرانی چون سعید داخ، ارسطو خوش رزم، علی عامل هاشمی، مهتاب امین الرعایا، شیما محمدی، الهام فقانی، الناز شاهوردی، شیوا فرجی و... جلوی دوربین رفت و هم اکنون در مرحله صداگذاری و ساخت موسیقی است.

موسسه خيريه «باز باران» از سال ١٣٥٨ تاكنون در زمينه حمايت از كودكان مبتلا به بيمارى نقص ايمنى اوليه، كودكان بى سرپرست و بد سرپرست فعاليت مى کند.