عبدالحسن مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص ردیف بودجه برای کاهش حاشیه نشینی در اهواز براساس طرح توسعه پایدار اظهار کرد: وقتی ۳۰ درصد جمعیت اهواز که مرکز استان به شمار می‌رود را حاشیه نشینان تشکیل می‌دهند، این امر بیانگر این است که سایر شهر‌ها وضعیتی بهتر از اهواز ندارند.

وی افزود: بر همین اساس برای تثبیت جمعیت در مرز‌ها، اقداماتی که انجام دادیم به گونه‌ای که هم اکنون هیچ گوشه مرزی نیست که به لحاظ امنیتی و اقتصادی تثبیت شده نباشد.

مقتدایی بیان کرد: خوشبختانه هم اکنون وضع به گونه‌ای است که از مرز چذابه تا هندیجان همه تثبیت شده هستند و به لحاظ اقتصادی تمام فعالیت‌ها برای رونق آن‌ها انجام داده شده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: با پیگیریهایی که شد طرح توسعه‌ پایدار ۱۷ منطقه را در استان به عنوان نقطه هدف مد نظر قرار داده که شامل مناطق مرزی، اطراف اهواز و شرق استان است.

مقتدایی بیان کرد: چون مراحل نهایی طرح توسعه پایدار طی شده است در برنامه ششم توسعه می‌تواند تأثیر به سزایی بر عمران، آبادی، اشتغال و بسط مسائل فرهنگی داشته باشد و این‌ها راهکارهای تثبیت جمعیت هستند زیرا اگر کسی در محل زندگی خود مسکن ارزان و کار داشته باشد دلیلی ندارد که مهاجرت کند.