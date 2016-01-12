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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱

امام جمعه کرمان:

فرهنگ نماز در جامعه تعمیق شود

فرهنگ نماز در جامعه تعمیق شود

کرمان – نماینده ولی فقیه در استان کرمان بر لزوم تعمیق فرهنگ نماز در جامعه تاکید کرد و گفت: باید اثرات این فریضه الهی برای همگان تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری صبح سه شنبه در اجلاس نماز، با اشاره به اهمیت فریضه نماز در دین مبین اسلام اظهار کرد: طرح دو مساله نماز و زکات در کنار یکدیگر در قرآن کریم نشان دهنده توجه اسلام به اخلاق، معنویت در کنار دنیای مردم است.

وی نماز را مهم ترین دستور عبادی اسلام دانست و افزود: افراد اهل نماز در مسیر سعادت و رستگاری قدم نهاده اند.

آیت الله جعفری تصریح کرد: نماز ستون دین بوده و مقبولیت اعمال ما در درگاه الهی در گرو انجام این فریضه است.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ نماز در جامعه اظهار کرد: باید با تبیین اثرات مثبت نماز؛ جوانان را جذب این فریضه الهی کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: اقامه نماز خالصانه آدمی را از بند تعلقات دنیوی می رهاند و گناهان و پلیدی ها را از انسان دور می کند.

آیت الله جعفری افراد نمازخوان را درستکار و قابل اعتماد دانست و تصریح کرد: نماز برکات فراوانی را برای فرد و جامعه به همراه دارد.

کد مطلب 3023010

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