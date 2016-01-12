سوءاستفاده درمانی از «الکتروتراپی» در آرایشگاه ها و باشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ امامی گفت: الکتروتراپی به عنوان یکی از فیلدهای پایه ای رشته فیزیوتراپی برای بهبودی و جلوگیری از بیماری های عصبی ، عضلانی کاربرد بسیار وسیعی دارد .

وی افزود: الکتروتراپی معمولا هم به طور مستقیم و هم به طور مکمل با روش های درمانی دیگری مثل ورزش درمانی ، درمان های دستی و... بکار می رود و خصوصا در بیماران بستری جهت کاهش درد و ادم و جهت تسریع روند بهبودی و زودتر ترخیص شدن بیمار کاربرد ارزشمندی دارد و باعث کاهش هزینه های بستری می شود.

امامی عنوان کرد: الکتروتراپی یعنی استفاده از عوامل فیزیکی مثل جریان الکتریسیته ، امواج التراسوند، امواج الکترومگنتیک، امواج دیاترمی، لیزر و همچنین امواج مغناطیسی جهت درمان و کمک به بهبود بیماری و کاربرد دیگر آن بحث پیشگیری ، خصوصا در آسیب های عضلانی - عصبی، تاندونی و لیگومانی است و از طریق الکتروتراپی می توان به کاهش روند بیماری، بهبود سریع تر بیماری، تسریع و ترمیم آسیب های عضلانی و لیگومانی و همچنین برای برگشت سریع تر ورزشکارانی که دچار آسیب های عضلانی، رباطی شده اند به میادین و فعالیت های ورزشی کمک کرد.

وی گفت: الکتروتراپی شاخصه اصلی رشته فیزیوتراپی است و کار کردن با فیلد الکتروتراپی علاوه بر دانش بالینی و شناخت بیماری ها، مستلزم شناخت دستگاه ها و فیزیک کار کرد آنها است و همچنین نیاز به تبحر و مهارت خاص دارد و فیزیوتراپیست علاوه بر دانش شناخت بیماری ها و کاربرد الکتروتراپی بایستی مهارت لازم جهت کارکرد با این تجهیزات را داشته باشد.

امامی اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که در جامعه امروز وجود دارد این است که متاسفانه از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می شود و از این تجهیزات الکتروتراپی در مکان هایی مثل آرایشگاه ها، باشگاه ها و حتی در منزل استفاده می شود و قطعا نه تنها نتیجه درمانی نخواهد داشت بلکه آسیب هایی به دنبال خواهد داشت چرا که الکتروتراپی حتما بایستی توسط یک فرد که در رشته فیزیوتراپی تحصیل کرده و علاوه بر دانش، تبحر لازم را کسب نموده استفاده شود.

دبیر اجرایی چهارمین سمینار تازههای الکتروتراپی اظهار داشت : اگر این دستگاهها توسط افراد غیر متبحر مورد استفاده قرار گیرد عوارضی چون سوختگی، شوک و تشدید درد را برای بیمار به همراه دارد .

وی یادآور شد: در حاشیه برگزاری چهارمین سمینار تازه های الکتروتراپی که از ۲۴ تا ۲۵ دی ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود نمایشگاهی از جدیدترین تجهیزات و فناوریهای نوین در فیزیوتراپی ارائه می شود .