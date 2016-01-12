به گزارش خبرنگار مهر، رسول نامی صبح امروز در پنجمین نشست هماندیشی شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائل، ارائه سیاستهای پنجم و ارائه راهکارهای تجربی و علمی در سه مرحله پیشگیری، درمان و توانمندسازی بوده که رفع موانع در این حوزهها نیازمند مشارکت موثر نهادهای متولی و سازمانهای مردم نهاد است.
وی به فعالیت سمنها در راستای مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و افزود: سمنها باید فعالیت بیشتری به این موضوع داشته باشند و ما نیز توجه و حمایت بیشتری به آنها میکنیم.
قائم مقام دادگستری سیستان و بلوچستان بیان کرد: سازمانهای مردمنهاد حلقه اتصال دولت و مردم هستند که میتوانیم با کمک آنها کارهای بزرگی در جامعه انجام دهیم و از این پس نیز هر سه ماه یک بار با آنها جلسه برگزار میکنیم.
وی بیان کرد: این گروههای مردمی سرمایه اجتماعی ما هستند که تعامل دستگاههای دولتی با این نهادها و عملکرد قوی آنها امنیت اجتماعی و در نهایت امنیت ملی را در پی دارد.
این مقام مسئول بیان کرد: بیشتر افراد فکر میکنند، اگر خود و خانواده خود را حفظ کنند دیگر مشکلی وجود ندارد، آسیباجتماعی در هر خانهای میتواند وجود داشته باشد و امروزه شناسایی و درمان امراض جسمی خیلی راحت تر و بهتر از آسیب های روحی میباشد.
وی افزود: سازمان های مردم نهاد با اهداف خیرخواهانه، انساندوستانه و داوطلبانه انجام میگیرند این یک رسالت بزرگی است که در این زمینه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد به سخن دیگر میبایست در این مسیر اول وظیفه خود را در جامعه خوب بدانیم و سپس این وظیفه را خوب و به نحو احسن انجام دهیم.
به گفته قائم مقام دادگستری سیستان و بلوچستان، همکاری و تعاون و بخشینگر نبودن باید در دستور کار قرارگیرد و در این راستا باید نگاهی جامع محور برای پیش برد اهداف و سیاست گذاری داشت.
