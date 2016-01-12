  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

با ثبت تنها شش قرارداد؛

نقل و انتقالات لیگ برتر تکواندو به پایان رسید

نقل و انتقالات لیگ برتر تکواندو به پایان رسید

پرونده نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور با ثبت تنها شش قرارداد در سازمان لیگ بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، با پایان یافتن دور رفت رقابتهای لیگ برتر فصل نقل و انتقالات این مسابقات از ۱۱ دیماه آغاز شد و در مدت ۱۱ روز تنها شش تکواندوکار تیم های خود را تغییر دادند.

 ۲۱ دی ماه این مهلت به پایان رسید و تیم های حاضر در لیک تغییرات زیادی نداشتند و تنها در چند مورد شاهد بودیم که باشگاه‌ها بازیکنانی را جذب و یا به تیم‌های دیگر انتقال دادند از لیگ نقش جهان تنها یک بازیکن راهی لیگ برتر و به باشگاه دانشگاه آزاد پیوسته است.

بر همین اساس مهدی مجاوی امیری از تیم شهدای ساری به تیم شمال شرق منتقل شده است، جمال گوهری از تیم فارس به تیم قزوین، افشین خاکشور از تیم صنایع استیل به تیم قزوین، مرتضی شیری از یاسین پیشرو به تیم شهرداری ورامین، امیر حسین خزاعی از صنایع استیل البرز به تیم قزوین‌ و لقمان بهرامی از صنایع استیل به تیم قزوین رفته‌اند.

دور برگشت این رقابتها از پنجشنبه هفته جاری آغاز می شود. 

کد مطلب 3023024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها