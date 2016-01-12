نقل و انتقالات لیگ برتر تکواندو به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، با پایان یافتن دور رفت رقابتهای لیگ برتر فصل نقل و انتقالات این مسابقات از ۱۱ دیماه آغاز شد و در مدت ۱۱ روز تنها شش تکواندوکار تیم های خود را تغییر دادند.

۲۱ دی ماه این مهلت به پایان رسید و تیم های حاضر در لیک تغییرات زیادی نداشتند و تنها در چند مورد شاهد بودیم که باشگاه‌ها بازیکنانی را جذب و یا به تیم‌های دیگر انتقال دادند از لیگ نقش جهان تنها یک بازیکن راهی لیگ برتر و به باشگاه دانشگاه آزاد پیوسته است.

بر همین اساس مهدی مجاوی امیری از تیم شهدای ساری به تیم شمال شرق منتقل شده است، جمال گوهری از تیم فارس به تیم قزوین، افشین خاکشور از تیم صنایع استیل به تیم قزوین، مرتضی شیری از یاسین پیشرو به تیم شهرداری ورامین، امیر حسین خزاعی از صنایع استیل البرز به تیم قزوین‌ و لقمان بهرامی از صنایع استیل به تیم قزوین رفته‌اند.

دور برگشت این رقابتها از پنجشنبه هفته جاری آغاز می شود.