عصبانیت مظلومی از صدور رضایت نامه شعبان لو

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز استقلال در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. سیدمهدی رحمتی و علیرضا رمضانی به دلیل مصدومیت و هرایر مگویان به خاطر حضور در کشورش غیبان تمرین صبح امروز بودند.

پرویز مظلومی از اینکه رضایتنامه میلاد شعبان لو را بدون هماهنگی با وی برای صبای قم صادر کرده اند در تمرین امروز به شدت ناراحت بود و اعتقاد داشت با این شرایط نباید هیچ بازیکنی از استقلال جدا شود. بهنام برزای که در اواخر تمرین دچار آسیب دیدگی شده بود، با اجازه کادر فنی تمرین نکرده و به استراحت پرداخت.

محور تمرین امروز آبی‌پوشان، کارهای هوازی بود و آنها یک ساعت به دویدن، کارهای سرعتی و کششی پرداخته تا خود را برای شروع نیم فصل دوم آماده کنند.

تیم فوتبال استقلال عصر امروز و از ساعت ۱۶ در کمپ زنده یاد ناصر حجازی تمریناتش را ادامه خواهد داد.