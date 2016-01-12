تلاش اتحادیه عرب برای کاهش تنش میان ایران و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق امروز سه شنبه در سخنانی تلاش اتحادیه عرب برای کاهش تنش ها میان ایران و عربستان را خواستار شد.

وی در این ارتباط تصریح کرد: اتحادیه عرب برای کاهش تنش ها میان ایران و عربستان باید گام های عملی بردارد.

وزیر خارجه عراق همچنین با بیان اینکه بغداد با طرح محکومیت تعرض به سفارت ریاض در تهران به صورت مشروط موافق است، اظهار داشت: شرط بغداد این است که عاملان اصلی تعرض به سفارت محکوم شوند نه جمهوری اسلامی ایران.

وی در ادامه تأکید کرد: باید میان گروه های تروریستی و دولت های آنها فرق قائل شد؛ در حال حاضر زندان های عراق مملو است از تروریست های تکفیری با تابعیت های مختلف عربی و غیر عربی اما با این وجود، ما هیچگاه دولت های عربی را متهم به دست داشتن در اقدامات تروریستی آنها نکردیم.

الجعفری با بیان اینکه عناصری وجود دارند که برای ایجاد تنش میان ایران و عربستان تلاش می کنند، برخورد جدی جمهوری اسلامی ایران با افراد متعرض به سفارت ریاض و محاکمه آنها را خواستار شد.