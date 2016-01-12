رفع موانع تولید در ایلام نیازمند کمک همه دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح سه شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ایلام اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازهای استان فعال کردن واحدهای تولیدی مشکل دار است.

وی تصریح کرد: توسعه پایدار استان ایلام با محوریت سرمایه گذاری و رونق بخش تولید مهمترین برنامه دولت تدبیر و امید در این استان است که کاربردی ترین ابزار برای تحقق این امر همکاری بانک های عامل در پرداخت تسهیلات مناسب به فعالان این عرصه است.

استاندار ایلام بیان داشت: باید زمینه تسهیل فرآیند تولید و راه اندازی واحدهای تولیدی فراهم شود تا واحدهای تولیدی مشکل دار به چرخه تولید و صادرات بازگردند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات واحدهای تولیدی باید با حضور مدیران دستگاه های اجرایی بررسی شود، اظهار کرد: رفع موانع تولید در این استان نیازمند کمک و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی است لذا همه تلاش کنند چرخه تولید و صادرات در استان متوقف نشود.

مروارید در خاتمه گفت: افرادی که واحدهای تولیدی خود از طریق دریافت وام های بانکی راه اندازی کرده اند نیز به این دلیل که از طرف بانک موظف به بیمه کردن واحدهای خود پیش از دریافت تسهیلات شده اند، می توانند از این طریق برای جبران خسارت های وارد شده، اقدام کنند.