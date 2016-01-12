۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۳

مدیر صنایع کشاورزی استان سمنان خبر داد:

برآورد سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد ریالی در بخش صنایع کشاورزی سمنان

سمنان - مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از برآورد سرمایه‌گذاری یک هزار و ۲۹۳ میلیارد ریالی در ۹ ماهه سال جاری برای تاسیس واحدهای صنایع کشاورزی در استان خبر داد.

رحمت الله کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری تعداد ۳۵ فقره جواز تاسیس صنایع کشاورزی در استان صادر شده است، اظهار داشت: برآورد می شود برای احداث و راه اندازی این واحدهای فراوری بیش از ۵۳۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت شود و از ۷۵۳ میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال منابع سرمایه در گردش نیز استفاده کنند.

وی افزود: این واحدهای تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با شروع فعالیت و جذب ۸۵ هزار و ۵۴۰ تن مواد خام، سالانه  بیش از ۵۴ هزار تن تولید خواهند داشت.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه یادآور شد: این واحدهای فرآوری در حوزه های زراعی، باغی و دام و طیور در شهرستان های تابعه راه اندازی خواهند شد و می توانند برای ۶۷۷ نفر شغل ایجاد کنند.

کد مطلب 3023034

