رحمت الله کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری تعداد ۳۵ فقره جواز تاسیس صنایع کشاورزی در استان صادر شده است، اظهار داشت: برآورد می شود برای احداث و راه اندازی این واحدهای فراوری بیش از ۵۳۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت شود و از ۷۵۳ میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال منابع سرمایه در گردش نیز استفاده کنند.

وی افزود: این واحدهای تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با شروع فعالیت و جذب ۸۵ هزار و ۵۴۰ تن مواد خام، سالانه بیش از ۵۴ هزار تن تولید خواهند داشت.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه یادآور شد: این واحدهای فرآوری در حوزه های زراعی، باغی و دام و طیور در شهرستان های تابعه راه اندازی خواهند شد و می توانند برای ۶۷۷ نفر شغل ایجاد کنند.