ائمه جمعه مصالح جهان اسلام را مورد توجه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح سه شنبه، در دیدار با ائمه جمعه اهل سنت روستاهای استان،‌ با تاکید بر این که مسئولیت سنگینی بر دوش ائمه جمعه گذاشته شده است،‌ اظهار کرد: ائمه جمعه هم باید مراقب خودشان باشند و هم مراقب مردم.

وی با بیان این که انبیا علاوه بر مردم مراقب خود نیز بودند، به اهمیت برگزاری نماز اشاره کرد و گفت: نماز امری عبادی محض و عمود دین است اما در نماز جماعت فلسفه دیگری علاوه بر عبادت نهفته است.

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری، برگزاری نماز به صورت جماعت را دارای برکات بسیار زیادی دانست و اظهار کرد: نماز جماعت وقتی در روز جمعه برگزار می شود نیاز به اذن حاکم دارد و این موضوع اهمیت آن را دو چندان کرده است.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که وقتی نماز جمعه به حاکمیت ارتباط پیدا می کند امام جمعه وظیفه دارد مصالح کشور و جهان اسلام را هم مورد توجه قرار دهد، خاطرنشان کرد: امام جمعه باید مصالح نظام را مورد توجه قرار دهد زیرا نماز جمعه هم عبادت است و هم اجتماع مسلمانان.

وی مستحکم کردن عقاید دینی در نماز جمعه را از الزامات دانست و افزود: در این نماز باید مسائل اخلاقی گفته شود لذا نیاز است شناخت بیشتری نسبت به مسائل و نیازهای جامعه داشته باشیم.

امام جمعه گرگان با تاکید بر این که باید اخلاق، مسائل اقتصادی، اجتماعی و نیازهای جامعه را در نماز جمعه بیان کرد، ادامه داد: دشمنان اسلام از روش های مختلف ازجمله استفاده از شبکه های مجازی و موبایل های جدید تلاش می کنند تا نسل جدید را از اسلام و اعتقادات خود دور کنند.

آیت الله نورمفیدی، با بیان این که علما وظیفه دارند نسبت به مسائل روز جامعه حساسیت داشته باشند، تصریح کرد: باید برای جذب نسل جوان لحن خوب داشت و درباره موضوعات مورد توجه او صحبت کرد.

وی خواستار آموزش مسائل زندگی به خصوص سبک زندگی اسلامی در نماز جمعه شد و بیان کرد: اقبال مردم نسبت به نماز جمعه در شرایطی که ببینند مسائل روز جامعه بیان می شود و آموزش های اخلاقی داده می شود، بیشتر می شود.

در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام علی خیرخواه، رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، به معرفی اعضای حاضر در جلسه پرداخت و گفت: در مکتب ابوحنیفه برای نماز جمعه نیاز به اذن حاکم است و تعدادی از روحانیون اهل سنت برای این موضوع در جلسه حاضر دارند.

وی افزود: اهل سنت همواره در مناسبت ها و مسائل روز اسلام بیشترین تلاش را برای دفاع از حکومت داشته اند.