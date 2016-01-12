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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی؛

بزرگداشت شهید «حمید اسداللهی» با حضور سردار جعفری برگزار شد

بزرگداشت شهید «حمید اسداللهی» با حضور سردار جعفری برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهید اسداللهی با حضور سردار جعفری در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته مراسم یادبودی برای شهید مدافع حریم انقلاب اسلامی، حاج حمیدرضا اسداللهی در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی با حضور جمعی از فرماندهان لشگری و مقامات کشوری و خانوداه شهید برگزار شد.

در این مراسم جمعی از دوستان و همکاران آن شهید هم حضور داشتند و همرزم شهید از ساعات آخر فعالیت وی و خاطره ای از رشادت او در میدان جهاد گفت و دوستان هم خاطراتشان از شهید را نقل کردند.

سپس حجت الاسلام دسمی رئیس مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی چند دقیقه ای در خصوص ویژگی های کاری و اخلاقی شهید اسداللهی سخن گفت و او را فردی ویژه، مومن و انقلابی معرفی کرد که دغدغه جهان اسلام داشت و حوزه فعالیت فرهنگی خود را به خارج از مرزهای کشور گسترش داده بود.

بنا بر این گزارش در پایان سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی کرد و ضمن تاکید بر ادامه راه شهید از ضرورت تاکید بر مرزهای انقلاب اسلامی با دیگران گفت و این را وظیفه همه در هر عرصه ای که فعالیت می کنند معرفی کرد.

نهایتا با حضور سردار جعفری، سردار حسنی آهنگر و حجت الاسلام دسمی از خانواده شهید تقدیر و تشکر صورت گرفت.

شهید حاج حمیدرضا اسداللهی ۳۰ آذر ماه در منطقه حلب سوریه بدست تکفیری های وهابی به شهادت رسید.

کد مطلب 3023039

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