۹۰ هزار کارت شناسایی در ایالت بلوچستان پاکستان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، سازمان ثبت احوال پاکستان ( NADRA) در اقدامی جهت مبارزه با تروریسم ۹۰ هزار کارت شناسایی ملی را در ایالت بلوچستان پاکستان مسدود کرد. گفته می شود بیشتر این کارتهای شناسایی متعلق به افرادی است که در شهرهای «کویته» و «قلعه عبدالله» زندگی می کنند.

سازمان ثبت احوال پاکستان به احتمال اینکه تعدادی از کارتهای شناسایی صادر شده متعلق به اتباع بیگانه مقیم ایالت بلوچستان باشد این کارتها را مسدود کرده است.

کارتهای متعلق به شهروندان پاکستانی به علت ناقص بودن اطلاعات مندرج مسدود شده اند. برای تایید کارتهای مسدود شده در ۳۲ شهر ایالت بلوچستان پاکستان کمیته های تایید کننده دایر شده اند و این کمیته ها در شهرهای «کویته» و «قلعه عبدالله» کار خود را شروع کرده اند.

لازم به ذکر است سازمان ثبت احوال پاکستان سال پیش ۴۰ هزار کارت شناسایی را به احمتال اینکه برای اتباع بیگانه صادر شده باشند مسدود کرد. طبق اطلاعات این سازمان هم اکنون در ایالت بلوچستان پاکستان برای سه میلیون ۳۰۰ هزار نفر کارت شناسایی ملی صادر شده است.